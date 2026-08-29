Se aprobó el traspaso, pero falta el debate por los fondos

La Legislatura porteña homologó el convenio Nación-CABA pero, a la vez, comienza otra batalla por el Presupuesto que tendrá y los lugares a ocupar en la Justicia.

El Gobierno de la Ciudad proyecta iniciar el fuero en 2027, pero hay que acordar recursos, personal e infraestructura.

La Legislatura porteña homologó el convenio que transfiere a la Ciudad las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo. Una norma clave para la autonomía de la Ciudad que, tendrá, en su puesta a punto, una pelea por el presupuesto y los cargos que suponen la creación del nuevo Fuero Laboral porteño.

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La votación fue 36 a favor, dos en contra y 20 abstenciones. PRO, LLA, UCR, larretismo y aliados habilitaron el acuerdo; el peronismo se abstuvo y la izquierda lo rechazó. Lo del PJ fue extraño: se supone que será parte del reparto de cargos pero aún así se abstuvo. Claro que falta el acuerdo específico por recursos, personal y edificios: la negociación que definirá con qué estructura funcionará.

Cuando se cierre esa disputa, las demandas individuales iniciadas desde su vigencia pasarán al nuevo fuero local. Los expedientes ya abiertos seguirán en la Justicia Nacional. Fuentes de Justicia porteña aseguran que trabajan para iniciar en el primer trimestre de 2027.

La promesa oficial es llevar a dos años procesos que, según esas estimaciones, hoy duran hasta seis.

El primer concurso, convocado antes del convenio, ya concluyó: diez juzgados y dos salas de Cámara de tres integrantes cada una. Pero no alcanza para una justicia que deberá absorber parte del actual fuero nacional. El Ejecutivo prepara otro llamado para 30 juzgados y tres salas.

El dato político a seguir no es sólo los detalles de la sanción: el traspaso reactiva la agenda de autonomía que el macrismo venía empujando desde hace décadas, esta vez con LLA como socio parlamentario.