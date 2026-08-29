Kicillof criticó las privatizaciones de empresas públicas que impulsa Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar al presidente de la Nación, Javier Milei. Esta vez, luego de la presentación de una planta embotelladora de agua en la localidad bonaerense de Ensenada que generará miles de litros de agua potable para enfrentar el fenómeno del Súper Niño previsto para las temporadas primavera-verano, fustigó la postura privatizadora del titular del Ejecutivo nacional.

“A los que piensan que la eficiencia solo se consigue privatizando, les decimos que acá hay una empresa estatal que genera trabajo bonaerense, justicia social y resultados concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó el mandatario provincial. “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”, añadió.

La obra que inauguró incluye la construcción de un nuevo edificio de acopio, la adquisición de equipos y el acondicionamiento del circuito de tratamiento de agua para el proceso de envasado, en la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA). La nueva planta tiene una capacidad de producción de 8.400 bidones por día, y permitirá que la empresa estatal deje de tercerizar el proceso de embotellamiento con proveedores privados.

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Kicillof prepara a la Provincia para el “Súper Niño” y acusa a Milei de retener $2,3 billones

Kicillof entregó, además, 62 vehículos destinados a la limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de Aguas Bonaerenses alcanza las 236 unidades.

Lo acompañaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente local, Mario Secco.

Secco, por su parte, señaló que "en tiempos donde el Gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar: hace unos años ABSA estaba abandonada y hoy es orgullo para sus trabajadores y para todos los bonaerenses”.

Prevención ante el fenómeno del Súper Niño

El miércoles, Kicillof, acompañado de otras autoridades provinciales, había presentado el Plan de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño.

“Resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”, aseguró el mandatario provincial en el Salón Dorado de la gobernación, donde anunció una inversión de más de $2,3 billones.

Acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y de Ambiente, Daniela Vilar, el mandatario sostuvo que “tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”.

“No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”, agregó.

Además, reforzó su postura argumentando que “no solo no recibimos ningún tipo de acompañamiento, sino que el Gobierno nacional retiene $293.000 millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.

"Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”, aseguró.