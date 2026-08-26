Kicillof prepara a la Provincia para el “Súper Niño” y acusa a Milei de retener $2,3 billones

Axel Kicillof volvió a tensar la relación con el Gobierno nacional. El gobernador bonaerense presentó este miércoles un plan de prevención y mitigación frente al posible impacto del fenómeno climático conocido como “Súper Niño” y aprovechó el anuncio para cuestionar a la administración de Javier Milei por la falta de recursos destinados a obras y emergencias.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof anunció la creación de una Mesa Interministerial que tendrá como objetivo coordinar la respuesta provincial junto con los 135 municipios. El esquema involucrará a distintas áreas de la administración bonaerense y buscará fortalecer los mecanismos de prevención, alerta y asistencia.

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El gobernador advirtió que el fenómeno podría provocar, entre septiembre y enero, precipitaciones más intensas y frecuentes que las habituales. Según explicó, la Provincia trabaja desde hace tiempo para anticiparse a un escenario que podría generar inundaciones y complicaciones en distintos distritos.

Sin embargo, Kicillof centró buena parte de su exposición en cuestionar el rol de la Nación. “No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades”, sostuvo, y reclamó coordinación, inversiones y el envío de recursos para afrontar eventuales emergencias.

En particular, el mandatario bonaerense denunció que el Gobierno nacional retiene $293.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico y $2,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”, afirmó.

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Un operativo provincial ante el riesgo climático

Según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la inversión total de los organismos bonaerenses para responder a los posibles efectos del fenómeno asciende a $2,3 billones. Entre las medidas anunciadas se encuentra un refuerzo de los trabajos de destronque y dragado en las islas del Delta, además de acciones de coordinación con los municipios y herramientas para monitorear las condiciones meteorológicas.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, señaló que los estudios científicos estiman una alta probabilidad de que hacia el final de la primavera y el comienzo del verano se produzca un evento de gran intensidad. Por eso, la Provincia realizará un seguimiento permanente de las lluvias y de los niveles de las cuencas.

También se prevé ampliar la cantidad de estaciones meteorológicas y distribuir pluviómetros para fortalecer la capacidad de anticipación de los municipios. Desde Infraestructura, Gabriel Katopodis destacó el despliegue de obras hidráulicas y la creación de un visor provincial de estaciones meteorológicas para que los intendentes puedan conocer en tiempo real la situación de cada zona.

En materia de seguridad y emergencias, el ministro Javier Alonso informó que la Provincia cuenta con 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y drones destinados al relevamiento de zonas rurales.

Kicillof viajará a La Pampa

El gobernador también confirmó que el próximo lunes viajará a La Pampa, donde se reunirá con su par Sergio Ziliotto para coordinar medidas frente al fenómeno y avanzar en convenios de cooperación entre ambas provincias. La estrategia bonaerense busca anticiparse a un eventual escenario de lluvias extraordinarias, pero también vuelve a poner en primer plano la disputa entre Kicillof y la Casa Rosada por los fondos nacionales destinados a infraestructura, prevención y atención de emergencias.