Natalia de la Sota cruzó al Gobierno por la reforma del Banco Central: “Quieren transformarlo en el gendarme del ajuste”

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central generó críticas durante el debate en la Cámara de Diputados. Entre ellas, la diputada cordobesa Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, cuestionó el rumbo que propone el Gobierno para la autoridad monetaria y advirtió por sus posibles efectos sobre el acceso al crédito.

Durante su intervención en el recinto, De la Sota planteó que el Banco Central debe mantener herramientas para responder a las necesidades de la economía argentina y no limitar su función a garantizar el cumplimiento de los objetivos de ajuste. “Necesitamos un Banco Central que esté inmerso en la realidad de nuestro país; parece que estuviéramos hablando de Suiza o Dinamarca”, sostuvo la legisladora.

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En ese sentido, cuestionó que el proyecto oficial pueda reducir la capacidad del organismo para intervenir en el direccionamiento del crédito. Según señaló, esto podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. “Si la Argentina necesita orientar el crédito a una Pyme o desarrollar una economía regional, el Banco Central pierde las herramientas”, afirmó De la Sota.

La diputada también marcó una diferencia entre las herramientas que, a su criterio, quedarían disponibles para el financiamiento de determinadas obligaciones del Estado y aquellas destinadas al sector productivo. “Pero si necesita cancelar deuda pública, deuda externa, esa puerta sí se abre”, sostuvo.

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De la Sota resumió su cuestionamiento al advertir que el Gobierno busca modificar el rol de la autoridad monetaria. “Quieren transformar al Banco Central en el gendarme del ajuste”, afirmó durante el debate legislativo.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de la agenda económica del Gobierno y plantea cambios sobre las funciones y objetivos de la entidad. Su discusión en Diputados abrió un nuevo capítulo del debate sobre el rol que debe tener el organismo en la política monetaria, el financiamiento y el desarrollo productivo.