Visita de León XIV: el Gobierno define el operativo y el Papa tendría base en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires

La llegada de León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma con reuniones entre el Gobierno nacional, autoridades provinciales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se terminan de definir los detalles del viaje, el esquema preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y establece a la Nunciatura Apostólica como posible base del pontífice durante su estadía.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, confirmó que el cronograma que se analiza contempla una jornada en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, actividades en Córdoba el martes 10 y una visita a Luján el miércoles 11. El programa todavía no fue cerrado y podría incorporar nuevas actividades.

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Según explicó el religioso, León XIV regresaría a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires después de cada jornada para descansar y desde allí se trasladaría a los distintos puntos incluidos en el itinerario.

Entre las actividades que permanecen bajo análisis aparecen encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad. También se estudia la posibilidad de que el Papa visite una unidad penitenciaria, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre esa actividad.

Nación, Provincia, CABA y Córdoba se unen para coordinar el operativo

En paralelo, el Gobierno avanzó con la organización del dispositivo de seguridad y logística para la visita. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles la segunda reunión de trabajo y la primera de carácter interjurisdiccional.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación y reunió a representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los funcionarios que participaron estuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; y el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo.

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Durante la reunión se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de los traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto previsto para los principales eventos que encabezará León XIV.

Además, se confirmó que este domingo llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede, que realizará un relevamiento de los lugares seleccionados para las actividades multitudinarias.

Una vez finalizada la recorrida técnica de los representantes del Vaticano, las autoridades nacionales y provinciales volverán a reunirse para ajustar los detalles del operativo.

Un posible encuentro con jóvenes en River

Uno de los puntos que todavía genera expectativa es la posibilidad de realizar un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate.

Scheinig consideró que el estadio resulta una alternativa “muy interesante”, aunque señaló que su capacidad, estimada en unos 85.000 espectadores, representa uno de los aspectos que la organización todavía debe resolver. “Todavía no está definido”, aclaró el arzobispo al referirse a esa actividad.

La agenda institucional del Papa

La visita también incluirá reuniones con representantes de la Iglesia argentina. En ese marco, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 de agosto en Roma.

La agenda definitiva quedará sujeta a las próximas reuniones de coordinación y al relevamiento que realizará la delegación de la Santa Sede. Por ahora, el esquema contempla tres jornadas centrales de actividades y una base operativa en Buenos Aires para los desplazamientos del pontífice.