Qsocial: “En nuestra última encuesta Massa le gana a Milei por más diferencia que Kicillof”

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el director de Opinión Pública de QSocial Big Data, Lucas Klobovs, analizó las últimas tendencias electorales y advirtió un cambio en el escenario de cara a una eventual segunda vuelta. Según explicó, Axel Kicillof y Sergio Massa aparecen por primera vez por encima de Javier Milei, con Massa alcanzando una ventaja mayor.

El especialista destacó además el crecimiento de Sergio Massa frente a Kicillof y señaló que la “tolerancia social al ajuste” se encuentra en descenso desde enero, una variable que, según sus mediciones, mantiene una fuerte correlación con el voto a Milei. En ese contexto, sostuvo que la percepción de mayor sensibilidad social y la capacidad de Massa para articular consensos dentro del peronismo podrían explicar el cambio registrado en las últimas mediciones.

Lucas Klobovs es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se desempeña como director de Opinión Pública en QSocial Big Data y se especializa en el análisis de comportamiento electoral y opinión pública.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lucas, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. El último relevamiento de QSocial ubica a Kicillof un punto por encima de Milei, en un escenario mano a mano, o sea, entiendo primera vuelta, 42-41. ¿Es primera, segunda vuelta? Contanos un poquito más.

Hola, Jorge, buen día. Sí, efectivamente, en nuestro monitor lo que empezamos a notar y a identificar es un cambio en las tendencias electorales. Nosotros vemos la película completa. En enero, Javier Milei ganaba en primera vuelta. A medida que nos vamos acercando a julio, el escenario de primera vuelta se muestra muy competitivo y parejo. Y en julio, en los últimos días de julio, por primera vez, Kicillof está un punto arriba. Ahora, nosotros el fin de semana hicimos una actualización, una nueva medición express, digamos, para ver el impacto que están teniendo las cuestiones económicas, el endeudamiento, incluso, además, las últimas declaraciones del presidente Milei en cuanto al endeudamiento, etcétera. Y ahí lo que vemos es la profundización de esta película. Vemos que, en un escenario de balotaje, Kicillof está 42 a 40. Y el dato es que Massa, Sergio Massa, se ubica en 44 puntos contra 38 de Javier Milei. Las diferencias, en el caso de Sergio Massa, son un poco más amplias respecto de la que obtiene Axel Kicillof. Pero lo que se ve claramente es una complicación, un escenario más complicado para el Gobierno en una hipotética segunda vuelta electoral.

Ahora, lo sorprendente es lo de Massa. ¿Vos venías midiendo a Massa desde enero o lo midieron recién ahora?

Nosotros lo habíamos medido algunos meses previos y veíamos una tendencia diferente con Sergio Massa, con una leve ventaja de Javier Milei. Estas últimas mediciones cambian esa tendencia y acá hay un dato claro, o tal vez importante. Si nosotros encontramos una variable importante a la hora de predecir el desempeño electoral del presidente Milei, que es lo que nosotros llamamos la tolerancia social al ajuste, es decir, una percepción social de aceptar un esfuerzo económico, de un sacrificio económico en pos de un beneficio futuro para el país y para el bolsillo del argentino. Y esta variable tiene un comportamiento con una correlación muy alta con el voto. Es decir, si la tolerancia social aumenta, el voto a Milei aumenta. Si la tolerancia social baja, el voto a Milei baja. Y esa tolerancia es la que vemos caer desde enero sistemáticamente hacia estas últimas semanas. Eso permite construir escenarios. Si la tolerancia social, que hoy está alrededor de 31 o 32 puntos, cae 5 puntos más, la estimación que nosotros hacemos de un escenario de primera vuelta, en cuanto a la intención de voto de Javier Milei, perfora los 30 puntos y se acerca a los 27 puntos, 27, 28 puntos. Si esa tolerancia social aumenta 5 puntos, Milei crece a 35. Y si crece 10 puntos, se acerca a los 40, con probabilidad de ganar en primera vuelta. Pero claramente una de las variables importantes a monitorear para hacer estimaciones electorales es esta que nosotros denominamos tolerancia social al ajuste.

Bueno, es simplemente un tema semántico. Vos podrías llamar tolerancia social al ajuste a estar de acuerdo con el Gobierno o no, digamos. Porque finalmente es la variable principal, podríamos decir, la economía. ¿Está de acuerdo con la economía de Milei o no, la tolerancia social al ajuste? Yo te había preguntado otra cosa: te había preguntado Massa. O sea, vos estás diciendo que midieron a Massa algunas veces y daba arriba de Milei. ¿Entendí bien? Hablame de Massa en particular.

Sí, en nuestras mediciones previas a esta última actualización, Javier Milei estaba por encima de Sergio Massa. En esta última que terminamos de realizar recientemente, el fin de semana, lo identificamos a Sergio Massa arriba de Milei.

Massa y Máximo aceleran la sucesión de Kicillof: Santa María pide pista y Quintela suma gobernadores

O sea, en esta última, los dos, tanto Massa como Kicillof, están por arriba de Milei por primera vez. En el pasado, en la anterior, también teníamos a Milei arriba de Massa y Kicillof. ¿Massa estaba arriba de Kicillof? Porque me parece que ese es el dato novedoso y relevante: quién va a ser el candidato del peronismo. Supuestamente va a ser en una interna aquel que gane la interna. Si Massa estuviera arriba de Kicillof, ese es un dato relevante.

Exactamente. Ese es el punto que nosotros identificamos en esta última actualización, donde veníamos viendo a Axel Kicillof con un protagonismo electoral y una performance electoral superior a Sergio Massa. Esto cambia la tendencia en nuestra última actualización y Sergio Massa tiene unos puntos por encima de lo que obtiene Kicillof. Concretamente, Sergio Massa en el balotaje cosecha 44% y Axel Kicillof cosecha 42%.

¿Y a qué lo atribuye?

Ahí hay un punto importante: cuando uno empieza a hacer cruces y análisis más finos, encontramos menor fuga de votos dentro del espacio identificado con el peronismo. La figura de Axel Kicillof permite o tiene mayor erosión de votantes identificados con el peronismo que se fugan hacia otros elementos, otras opciones en primera vuelta. Ese es el primer punto. Y después, el votante independiente. La identificación de Axel Kicillof con el kirchnerismo, más allá de las disputas propias que la política ve, la ciudadanía, el ciudadano medio, identifica, tiene mayor identificación de Axel Kicillof con el kirchnerismo. No así con Massa. Y Massa logra permear un poco mejor en el segmento independiente.

Pero estas características que vos mencionás, que me parecen todas plausibles, estaban también hace dos meses. ¿Qué cambió? Porque digo, que Kicillof está más identificado con el kirchnerismo, que Massa tiene una posición más de centro, son atributos permanentes. ¿Qué cambió en los últimos dos meses? O, a tu juicio, ¿qué conjetura tenés de por qué pudo haber cambiado hace dos meses esto, que son características permanentes? No sé... la serie de Moria Casán te trato de dar algún argumento, algo que justifique qué cambió, porque son características permanentes tanto de Axel como de Massa.

Sí, yo creo ahí lo que sucedió fue lo que comentábamos antes. El tema de esa sensibilidad social que no le ven al presidente. Y que, en esa crítica a esa empatía, a esa sensibilidad, a esa falta de sensibilidad social que no tiene el presidente, perciben que Massa sí puede lograr esa empatía, esa cercanía con el ciudadano en un contexto económico más complicado. Yo creo que ahí es donde se empieza a jugar. Y después, el otro elemento: yo creo que es la sensación y la percepción de ubicar a Sergio Massa como el articulador que pueda llegar a generar consensos al interior del peronismo y evitar esas disputas políticas del espacio. Yo creo que esas dos variables son las que explican estos cambios en estas últimas mediciones.

Lucas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y manténgase en contacto, como siempre.

Muchas gracias, Jorge.



LMM/MSS