Encuesta en Córdoba: Milei recupera terreno en agosto, pero la crisis social pone un freno

La gestión de Javier Milei mostró una recuperación en agosto luego del fuerte deterioro registrado durante el primer semestre del año. Según el informe nacional de la consultora Delfos, realizado entre el 21 y el 26 de agosto sobre 2.900 casos, la imagen positiva del presidente subió del 18% al 27% y la aprobación pasó del 22% al 30%.

En paralelo, la imagen negativa bajó del 74% al 64% y la desaprobación se redujo del 75% al 67%. El estudio, dirigido por Luis Dall'Aglio, señala que la mejora es significativa pero todavía insuficiente para modificar el balance general de la gestión.

Un rebote sin cambio de tendencia

El diferencial entre aprobación y desaprobación continúa siendo amplio: 37 puntos porcentuales en contra del oficialismo. Los niveles permanecen lejos de los registrados a comienzos de 2026, antes del impacto de lo que el informe denomina "la malvinización mundialista".

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El clima social también mejoró levemente: los sentimientos positivos pasaron del 17% al 22%, mientras que los negativos bajaron del 83% al 73%. Pese a la mejora, tres de cada cuatro argentinos siguen asociando la situación del país con emociones negativas como el enojo (20%) y la preocupación (17%).

Cambia la agenda de problemas

La consulta sobre el principal problema que debe resolver el presidente muestra un desplazamiento relevante. La macroeconomía lidera con el 13%, seguida por empleo y trabajo (12%), corrupción e impunidad (10%) y salarios (8%).

A diferencia de mediciones anteriores, la inflación perdió centralidad como explicación del malestar. El informe interpreta que el problema se trasladó hacia la economía cotidiana: el empleo, los ingresos y la capacidad de consumo.

La situación social, el techo del Gobierno

El aspecto peor evaluado sigue siendo la situación social del país: solo el 21% considera que avanza en la dirección correcta, frente a un 56% que la ve como incorrecta. Es el ítem con la brecha más desfavorable entre todas las dimensiones consultadas.

En cuanto a la economía personal, el 54% de los encuestados afirma que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos, mientras que apenas el 16% puede ahorrar. El informe describe esta brecha como una "crisis de compensación": el esfuerzo económico se percibe, pero el beneficio futuro todavía no resulta creíble.

En esa línea, el 65% considera que los sacrificios económicos actuales no valen la pena para mejorar el país en el futuro, un porcentaje que había llegado al 73% en julio.

Confianza presidencial y expectativas

La confianza en Milei tuvo una recuperación moderada: la calificación positiva subió del 16% al 22%, mientras que la negativa bajó del 76% al 65%. El promedio general se ubica en 3,63 sobre 10, y el 57% de los consultados le asigna directamente la nota más baja.

Las expectativas sobre su gestión también mejoraron: quienes creen que logrará mejorar el país pasaron del 20% al 29%, mientras que la previsión de empeoramiento para este año bajó del 69% al 62%.

Escenario electoral 2027

De cara a una eventual elección presidencial, el escenario más amplio ubica a Axel Kicillof primero con el 32,3%, seguido por Milei con el 31,2%. En un hipotético balotaje entre ambos, Kicillof se impone por 47,4% a 37,1%.

Por listas, Fuerza Patria obtiene el 35,3% de la intención de voto, contra el 32,2% de La Libertad Avanza. El informe describe un escenario de "polarización competitiva", sin que aparezca por el momento una tercera fuerza con capacidad de romper esa dinámica.

El estudio concluye que agosto representa un rebote parcial más que una recuperación estructural: el oficialismo recompuso parte de su núcleo duro, pero la mayoría social continúa en una posición crítica. La situación social y la economía cotidiana seguirán siendo las variables clave para medir si la mejora se consolida en los próximos meses.