Jorge Ingaramo: “El Gobierno tiene que jugar mucho más fuerte para reactivar el consumo”

El economista Jorge Ingaramo analizó el escenario económico argentino en el programa Decilo como es, de Punto a Punto Radio, y puso el foco en uno de los principales problemas de la coyuntura: la falta de consumo y de financiamiento para las familias y las pequeñas empresas.

Ingaramo consideró que los nuevos créditos hipotecarios representan un avance, pero cuestionó su capacidad para generar una reactivación significativa. En paralelo, planteó una alternativa para utilizar recursos del sistema financiero y aliviar la morosidad de tarjetas y préstamos prendarios. También criticó las elevadas tasas de interés y las medidas de ARCA que, según sostuvo, están complicando el funcionamiento de las Pymes.

—¿Los nuevos créditos hipotecarios pueden traccionar la economía real?

—Muy poco. Estamos hablando de unos $2 billones en préstamos hipotecarios y de entre 17.000 y 18.000 créditos destinados a matrimonios que tienen ingresos conjuntos superiores a $3,6 millones. Eso no va a generar una gran tracción sobre la economía real. Además, el crédito está orientado principalmente a comprar viviendas terminadas. Si una persona compra un departamento de US$100.000, pone US$25.000 y el banco presta los otros US$75.000, el propietario recibe el dinero. Pero después depende de qué haga con esos US$100.000. Puede comprar otro inmueble, invertir, comprar un auto o consumir, pero también puede guardarlos. Eso no se puede garantizar.

—Usted plantea que hay recursos disponibles que podrían utilizarse para reactivar.

—La Argentina se caracteriza por tener mucho ahorro y un consumo muy deteriorado. Hay alrededor de US$170.000 millones de argentinos fuera del sistema, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene unos US$80.000 millones y en el sistema financiero hay otros US$43.000 millones depositados por argentinos. De ese monto, solamente unos US$25.000 millones están prestados. Por eso digo que el Gobierno tiene que jugar mucho más fuerte. La iniciativa de préstamos en dólares para quienes no generan dólares fue un avance. Ahora aparecieron los hipotecarios. Son medidas positivas, pero todavía insuficientes.

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—¿Cuál sería su propuesta para atacar la morosidad?

—En el sistema financiero hay unos $51 billones en préstamos a personas. De ese total, $6,2 billones corresponden a prendarios, $23 billones a tarjetas y $21,7 billones a préstamos personales. Yo utilizaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que les preste a los bancos unos $2 billones destinados a refinanciar el 7% de mora que existe en tarjetas y préstamos prendarios. No haría lo mismo con los préstamos personales, porque allí debe aparecer el riesgo moral de los bancos. Si un banco prestó dinero para comprar un televisor o para ir al Mundial y después el cliente no puede pagar, el problema es del banco. No hay una garantía real. Lo que sucede hoy es que esa situación termina impactando sobre todos porque los bancos suben las tasas.

—¿Ese nivel de tasas también está afectando el consumo?

—Claro. En julio los préstamos personales tuvieron tasas del 66% y las tarjetas llegaron al 82%. Una familia que destina una parte importante de sus ingresos a pagar deuda después tiene que afrontar alquiler, alimentos, colegio, obra social y otros gastos. ¿Cuánto le queda para consumir? Nada. El día a día se queda sin plata.

—¿Hay margen fiscal para aliviar a las Pymes sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas?

—Sí. El problema es que el Gobierno está haciendo lo que técnicamente se llama crowding out: se financia el Estado y termina desplazando al sector privado. Si el ANSES tiene unos US$80.000 millones básicamente colocados en títulos públicos, esos mismos títulos podrían utilizarse para financiar soluciones. Por ejemplo, una empresa endeudada con ARCA podría recibir un préstamo y utilizar esos recursos para refinanciar su situación. El Gobierno logró resolver parte de su problema financiero. Ahora debería ayudar al sector privado a resolver el suyo.

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—¿Qué está ocurriendo con el consumo y el superávit externo?

—Tenemos algo que en mis 45 años de profesión nunca vi de esta manera: unos US$2.000 millones de superávit externo por mes. Con ese nivel de generación de dólares, la economía debería estar recontra reactivada. La pregunta es qué pasa con esos dólares. La gente los compra y los manda al “canuto”. Entonces tenemos dólares, pero no tenemos circulación suficiente para que eso se transforme en actividad económica.

—¿Qué recomienda para quienes tienen que tomar decisiones en los próximos meses?

—Depende de lo que cada uno crea que puede ocurrir el año próximo. En el corto plazo, yo dolarizaría parte del portafolio y mantendría las deudas en pesos. Si aparece una opción de centro más moderada, que conserve lo bueno del programa actual pero tenga más pragmatismo, recomendaría combinar títulos ajustados por inflación con dólares. Y si alguien va a endeudarse, no recomiendo hacerlo en dólares. Esa es justamente una de las contradicciones que veo en los nuevos créditos hipotecarios: se prestan dólares y después se ajustan por UVA.