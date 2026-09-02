Máximo, cortá el cordón con Cristina

En un acto que conmemoró el cuarto aniversario del intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo redobló en público la apuesta para que su madre sea candidata en 2027, de lo que está inhibida por la condena judicial que la llevó a prisión domiciliaria.

La insistencia del hijo podrá tener alcances psicológicos, que será tema para especialistas en la materia, pero sobre todo adquiere diferentes dimensiones políticas.

Acaso la principal sea hacia la interminable interna peronista. Con la agitación de una imposible postulación materna, Kirchner Jr. busca condicionar a Axel Kicillof como presidenciable “natural” del principal espacio opositor a Javier Milei.

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Aunque aún evitó lanzarse formalmente, el gobernador bonaerense pretende dar ese paso con o sin la anuencia de la expresidenta. Semejante rebeldía rompe una tradición de dos décadas de influencia decisoria K y hace enfurecer al cristinismo y a La Cámpora, que perseveran en alimentarse políticamente del cordón umbilical que los conecta con Cristina. Deberían madurar.

Por si quedaba algún atisbo de duda sobre las hostilidades, Kicillof no fue invitado al miniacto que se organizó frente a San José 1111 (donde está detenida CFK, que salió a saludar al balcón), ni a la firma del documento que se leyó en respaldo de la exmandataria y contra la justicia.

Llamativamente, o no, entre los firmantes aparecieron Sergio Massa y Miguel Pichetto. Massa suele huir de cualquier pronunciamiento crítico al Poder Judicial, pero sabe que necesita de Cristina & Cía. para concretar su deseo de volver a competir por la presidencia. Pichetto propicia que el Congreso anule la condena a CFK. Ajá.

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El nuevo incidente reactualiza el problema de fondo que vive el peronismo: quién lo lidera y cuál es su rumbo. Nunca gobernó tan pocas provincias en democracia, su jefa está presa e impedida para ejercer cargos públicos, los dirigentes del interior se quejan del conflictivo centralismo bonaerense y cada quien toma el camino que más cree convenirle. Eso incluye, claro, acercarse al gobierno nacional.

Lo único que unifica a estos sectores del cristinismo y del kicillofismo es oponerse a Milei. Por eso se juntaron hace tres semanas, por primera vez en meses, en defensa de las PASO: estiman que es el mejor mecanismo para zanjar la interna y ofrecer una fórmula presidencial competitiva para evitar la reelección mileísta. Otra vez la clásica unión por el espanto y no por el amor.

Hay en la proclama de Kirchner Jr. hacia su madre también un mensaje hacia la justicia. CFK recurrió su sentencia ante el Comité de DDHH de la ONU, con la expectativa de que antes de fin de año apoyen su reclamo.

Nada indica que la Corte Suprema o la Cámara de Casación, que validaron su condena, revisen los alcances del fallo. Tal vez las fichas estén puestas en mantener la centralidad del caso, a la espera de que cambien los vientos políticos. Y la composición del Poder Judicial.

Por eso estalló tanto revuelo dentro del peronismo, con repercusión en ciertos brazos mediáticos, el aval que el kirchnerismo le dio en el Senado al 97% de los 177 ascensos judiciales promovidos por el ministro de Justicia, Juan Mahiques. Este capítulo da para otra historia.

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