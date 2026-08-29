En tres semanas en Avellaneda, Kicillof lanza su Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que conduce y que busca ampliar su estructura más allá del territorio bonaerense.

El encuentro se realizará desde las 11 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. La actividad tendrá mesas de debate y finalizará con un discurso de Kicillof. La convocatoria lleva como consigna “A organizar la esperanza”.

El plenario funcionará como una instancia de organización política del MDF a nivel nacional. La actividad se realizará después de una serie de plenarios desarrollados en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y de encuentros realizados en otras provincias.

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De acuerdo con la organización, las mesas de debate estarán divididas en distintos ejes. Entre ellos se encuentran Comunidad y Organización; Educación Pública; Salud Pública; Ciencia y Universidad; Trabajo y Producción; Mujeres y Diversidades; Juventudes; Seguridad y Justicia; Obra Pública y Hábitat; y Cultura y Deportes.

La convocatoria apunta a reunir a dirigentes, militantes y representantes de distintos sectores vinculados al espacio. La organización del MDF plantea que el encuentro de Avellaneda permitirá cerrar una etapa de construcción territorial en la provincia y avanzar en la conformación de una estructura con presencia en otros distritos del país.

El Movimiento Derecho al Futuro fue impulsado por Kicillof como un espacio dentro del peronismo bonaerense. Durante los últimos meses, el gobernador profundizó la organización territorial y sectorial del movimiento, con actividades vinculadas a educación, salud, juventudes, producción y otros sectores.

La agenda previa al plenario federal incluye encuentros en distintos puntos del país. Entre las actividades previstas figuran reuniones vinculadas con educación, salud y desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires, municipios bonaerenses y la provincia de Santa Fe.

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El jueves previo al plenario está previsto el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Kicillof participará del cierre de esa actividad.

También se programó un encuentro del MDF Educación en San Pedro y un plenario general en Mar Chiquita, correspondiente a la Quinta Sección Electoral, bajo la consigna “Organizar la esperanza”.

La agenda continuará con reuniones sectoriales vinculadas con Salud y Educación en la Ciudad de Buenos Aires, Escobar y Santa Fe, como parte de la preparación del encuentro federal de Avellaneda.

La expansión del MDF se desarrolla mientras Kicillof busca consolidar un espacio propio dentro del peronismo y proyectar una alternativa política para las elecciones de 2027.

En sus últimas intervenciones públicas, el gobernador planteó que la construcción política debe realizarse desde abajo (barrios, universidades, sindicatos y fábricas), y cuestionó que las decisiones se definan únicamente mediante acuerdos entre dirigentes.

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Durante el lanzamiento del MDF Juventudes, realizado en San Martín, Kicillof sostuvo que el movimiento debe construirse “de abajo hacia arriba” y planteó como objetivo conformar una alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

En ese mismo discurso, el mandatario bonaerense sostuvo que el peronismo debe recuperar parte de su experiencia de gobierno, pero también formular una propuesta para el futuro. En ese sentido, afirmó que el objetivo no es “restaurar el pasado”, sino construir una nueva propuesta política.

El plenario del 19 de septiembre será, de esta manera, una instancia para reunir a la estructura bonaerense del MDF con dirigentes y militantes de otras provincias. La actividad en la UTN de Villa Domínico marcará el próximo paso del espacio en su intento de ampliar su presencia territorial y organizar una estructura política con alcance nacional.

CS