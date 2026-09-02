Una canción, del lado de La Cámpora, se convirtó en un himno de la interna del peronismo/kirchnerismo. Agitada por Máximo Kirchner, volvió a sonar esta martes en el acto por el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner, frente a al departamento de San José 1111.

La creación tiene una historia de dos años. Fue estrenada en 2024 como una respuesta a Axel Kicillof y a aquella frase del goberandor de componer "una nueva canción" en el peronismo.

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“Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden”, cantaron los militantes de La Cámpora en el acto en Constitución Y después llegó la estrofa que apunta directamente al gobernador bonaerense: “Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”.

En el estrado montado en la esquina, Máximo escuchó el cántico, dejó que avanzara y, cuando parecía que iba a comenzar su discurso, pidió una repetición: “Una vuelta más, dale, vamos, no se escucha”.

Todo empezó con una frase de Kicillof

"Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos de nuestro país", pero "hay que darle un carácter de época nuevo" al movimiento. Ese fue al planteo de Axel Kicillof en los primeros días de septiembre de 2023, en un acto en la Universidad de La Plata, sentado junto a Juan Grabois, durante la campaña para militar la candidatura de Sergio Massa.

Fue un espacie de lanzamiento de un "poskirchnerismo" con una analogía musical. El gobernador comparó la tendencia a aferrarse a los símbolos con "las bandas de rock que tocan grandes viejos exitos" y llamó a "componer una nueva, no una que sepamos todos".

La frase quedó flotando en medio de la disputa por la conducción del peronismo. Hasta que La Cámpora decidió contestar de la misma manera y en la misma ciudad.

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La respuesta de La Cámpora: “Te presto la mía”

En septiembre de 2024, durante un acto encabezado por Máximo Kirchner en el microestadio de Atenas de La Plata, la militancia estrenó el nuevo cantito.

No dejaba demasiado lugar para las interpretaciones.

Arrancaba:

“Cristina es la conducción,

vamos a ver si lo entienden,

somos soldados de Perón,

y la Patria no se vende”.

Y después llegaba la respuesta a aquella frase de Kicillof:

“Yo siempre te voy a seguir,

no me importa lo que digan,

y si querés otra canción,

vení, te presto la mía”.

La canción empezó así a cumplir una doble función. Servía para acompañar los actos, pero también para marcar territorio dentro del peronismo.

Dos años después, la canción volvió al centro de la escena

La canción tiene la "utilidad" de agitar una interna caa vez más desatada y pore eso reaparació el martes, en San José 1111. El cristinismo dejó en claro que no está dispuesto a cederle al gobernador bonaerense la discusión por el liderazgo del espacio.

La canción volvió a sonar frente al balcón de Cristina y Máximo no solamente no intentó frenarla: la alentó.

“Una vuelta más”, pidió. Y Cristina, que observaba desde el balcón, acompañó el momento bailando ante la multitud.

LT