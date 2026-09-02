Paro de los docentes universitarios: "No fue una oferta, fue una provocación"

Los docentes universitarios de Córdoba, nucleados en ADIUC, cumplen este miércoles un paro por 24 horas tras rechazar la oferta salarial del gobierno nacional.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes fuimos con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID”, sostuvo Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

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Paro de la UNC

“Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, agregó.

“Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más, cifra que no guarda relación con el INDEC ni con nada”, explicó.

“Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, informó Chevalier.

Así el Frente Sindical Universitario rechazó “de manera unánime el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el gobierno nacional”.

En un comunicado ADIUC recordó que “en el acta del 10 de junio quedó escrito el compromiso de la constitución de la mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados”. “Se destacó también la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales”, puntualizó el documento.

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Ley de financiamiento universitario

El juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.