Prunotto: "Yo no puedo ser responsable de lo que pasa con Villarreal"

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, sostuvo que “no puede ser la responsable de lo que pasa con (José) Villarreal”, uno de los asesores del exlegislador Ramón “Cañito” Flores, detenido en una causa por supuesto grooming y abuso sexual.

“Yo no puedo ser la responsable de lo que pasa con Villarreal, sí soy responsable, si no tomo medidas de lo que pasó, y hemos tomado las medidas”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“No tenía antecedentes”

“No tenía antecedentes, su certificado de antecedentes estaba limpio, y ustedes han cubierto muy bien el tema de que lo había cajoneado la policía, entonces nunca llegó al certificado antecedente, nunca se imputó”, expresó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Por eso el ministro Quinteros rápidamente relevó toda la cúpula del departamento de Río Seco”, enfatizó Prunotto.

Al ser consultada sobre un eventual pedido de juicio político en su contra, impulsado por Rodrigo de Loredo, por parte del bloque radical en la Unicameral, la vicegobernadora respondió: “No me van a mover de la gestión para el carancheo y la política barata. Si tienen problemas de resolver la interna y como radical te digo, ojalá que la interna se dé y se resuelva para que una vez por todas escuchen al afiliado”.

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