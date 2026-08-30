De Loredo pidió el juicio político de Prunotto y apunta contra el “descontrol” en la Legislatura

El radical Rodrigo de Loredo volvió a tensar la relación con el oficialismo provincial y anunció que impulsará un pedido de juicio político contra Myrian Prunotto, a quien responsabilizó por el funcionamiento de la Legislatura de Córdoba. A través de una publicación en X, el dirigente de la UCR aseguró que solicitó a los legisladores de su bloque que presenten el pedido contra la vicegobernadora por “mal desempeño e indignidad”, en los términos del artículo 112 de la Constitución provincial.

El planteo se produce en medio de la fuerte tensión que atraviesa a la Unicameral, especialmente a partir del caso Ramón “Cañito” Flores, el legislador peronista que quedó bajo cuestionamientos luego de que se conociera que cuatro de sus asesores tenían antecedentes penales graves. De Loredo sostuvo que ese episodio constituye “el límite” y apuntó directamente contra Prunotto por haber dado, según su denuncia, conformidad a las designaciones.

El caso Flores, en el centro de la ofensiva

En su publicación, De Loredo amplió los cuestionamientos y sumó un nuevo elemento: aseguró que desapareció la primera declaración jurada patrimonial de Flores, presentada en 2007. Para el radical, la ausencia de ese documento entorpece la investigación sobre la evolución patrimonial del legislador.

El planteo vuelve a colocar al caso Flores en el centro de la disputa política de la Legislatura, después de varias semanas en las que la oposición reclamó explicaciones al oficialismo y cuestionó el manejo institucional de la situación.

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De Loredo vinculó además el episodio con una serie de hechos que, a su criterio, configuran un cuadro de mal desempeño e indignidad de la vicegobernadora. Entre ellos enumeró el caso de los empleados fantasma, la negativa de la Legislatura a proporcionar información al periodismo y el viaje temporal de Prunotto a Estados Unidos, al que calificó de “autoexilio” para evitar dar explicaciones.

También incorporó a su acusación la designación de una integrante de la custodia de la vicegobernadora a quien atribuyó antecedentes de maltrato.

Escalada en la Unicameral

La ofensiva de De Loredo suma un nuevo capítulo a la creciente conflictividad entre el radicalismo y el oficialismo provincial. La figura de Prunotto ya había quedado en el centro de las discusiones durante las últimas sesiones por su rol como presidenta de la Legislatura y por las decisiones adoptadas frente a los cuestionamientos opositores. Ahora, el referente radical lleva la disputa a un terreno institucional mucho más profundo: un pedido de juicio político contra quien ocupa la segunda posición en la línea de sucesión provincial. En ese sentido, De Loredo sostuvo que desde la llegada de Prunotto a la conducción de la Unicameral “el descontrol es total y las sospechas se multiplican”.

El pedido deberá ser presentado formalmente por los legisladores radicales y luego atravesar el procedimiento previsto por la Constitución provincial. Su viabilidad política dependerá, en buena medida, de la composición de la Legislatura y de la posición que adopten los distintos bloques frente a la ofensiva opositora.