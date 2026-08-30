Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

Se terminó el ciclo Sampaoli en Talleres, y sólo duro siete fechas. Una victoria, nada más. Muy poco para una apuesta fuerte del presidente Andrés Fassi, y la situación deportiva continúa con un panorama negatico.

La etapa de Jorge Sampaoli al frente del plantel profesional del 'Matador' llegó a su fin este domingo, cuando un comunicado emitido por canales oficiales, la Comisión Directiva confirmó que el extécnico de la Selección argentina dejó su cargo luego de evaluar un rendimiento deportivo que quedó por debajo de las expectativas iniciales.

El empate sin goles de la noche del sábado en el Mario Kempes ante Central Córdoba de Santiago del Estero terminó de profundizar el muy mal momento. Es que apenas consiguió cinco puntos en siete partidos y está último en la Zona A del Torneo Clausura.

EL COMUNICADO OFICIAL DICE:

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club

Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por: Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados.

Destacamos su vínculo con nuestros jugadores y la tarea junto al staff institucional y valoramos el impulso a nuestro jugadores del fútbol formativo.

Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado.

Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal.

En los próximos días, el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo.

Escribano y Fassi, el final de un ‘matrimonio por conveniencia’

¿Quién se hará cargo del equipo? Ya comenzará la danza de nombres; y en la misma ya aparecen el 'Flaco' Gareca, Rubén Insúa y Gustavo Quinteros.

