Villarruel sigue tomando distancia del Gobierno y pide mayor inversión para el campo

Nuevamente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, planteó sus diferencias con el rumbo que adoptó el Gobierno nacional respecto de la inversión en infraestructura, especialmente la que podría favorecer al campo. Reclamó, además, que se adopten medidas sobre el tema de las retenciones agropecuarias. "Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación", aseguró en una entrevista con radio Continental.

Villarruel señaló la importancia de las obras viales y la falta de conectividad, que a su entender dificultan la llegada de nuevas inversiones para el sector. Mencionó el estado de las rutas y también de otros medios vitales para el desarrollo del campo, como los ferrocarriles y los puertos.

"El campo deposita mucho dinero en las arcas públicas y tiene muchos problemas por resolver. Requiere una inversión del Estado", afirmó. Hace dos fines de semana, la presidenta del Senado nacional, visitó la edición número 90 de la ExpoVenado, que se realizó en Venado Tuerto, Santa Fe, y que tuvo la presencia de más de 50 mil visitantes. Allí pudo recoger los pedidos y las quejas de los productores.

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“Difícilmente alguien puede invertir en un país que está tan desconectado entre sí y donde las provincias no pueden suplir lo que también tiene que hacer Nación”, recalcó. Agregó que la confluencia de lo público-privado forma una "relación virtuosa". "No es que no podemos replicar esto en el resto del país. Es imperiosa la generación de empleo", explicó en el programa "La hora del campo".

“Sin trabajo no hay familia, sin familia no hay producción y sin producción no hay patria argentina”, manifestó.

Relató los problemas que atraviesan productores de algunas zonas en particular como los de los Valles Calchaquíes, los de San Carlos, en Mendoza o los de Caleta Olivia, en Santa Cruz, para que las mercaderías lleguen a dos de los puertos más importantes de la Argentina como son los de Rosario y Bahía Blanca.

Remarcó: "Las economías regionales, no de ahora sino desde hace muchos años, son olvidadas generalmente por la política”,

Villarruel también se refirió a las retenciones a las exportaciones que afectan el margen de las ganancias del campo. "Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación. Falta un año y medio más de gobierno. No perdamos las esperanzas", dijo.

Expresó, también, que "la carga impositiva y los impuestos que recaen sobre cada uno de los productores encarecen el costo de producir en nuestro país" y pidió: "Eso es algo que tendríamos que trabajar, que es una reforma tributaria".