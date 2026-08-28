La relación entre el oficialismo y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo y, otra vez, las redes sociales fueron el escenario elegido para hacer públicas las diferencias. La diputada nacional Lilia Lemoine lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y cuestionó tanto sus posiciones en materia de seguridad como sus propuestas para el área de Defensa.

Posteo Lilia Lemoine

El nuevo enfrentamiento se originó a partir de una publicación de Laura Etcharren, socióloga y especialista en narcotráfico, quien había destacado la preparación de Villarruel y hecho referencia a un programa de seguridad y defensa elaborado por la vicepresidenta.

La respuesta de Lemoine no tardó en llegar. La legisladora oficialista puso en duda las posiciones que Villarruel habría sostenido durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei y apuntó especialmente contra su postura frente al control de las protestas.

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En ese sentido, aseguró que Villarruel y Nicolás Posse, quien ocupó la Jefatura de Gabinete al comienzo del Gobierno, se habían opuesto al protocolo antipiquetes implementado por la administración nacional.

“Villarruel y Posse se oponían al protocolo anti piquetes”, escribió Lemoine, antes de subir el tono de su cuestionamiento contra la vicepresidenta: “Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo)”.

Posteo Laura Etcharren

El planteo de la diputada se produjo en medio de las diferencias que distintos dirigentes de La Libertad Avanza han expuesto públicamente en torno a la gestión y a las prioridades del Gobierno.

El cuestionamiento al gasto militar

Lemoine también utilizó su publicación para criticar las ideas atribuidas a Villarruel en materia de Defensa. En particular, apuntó contra una propuesta que, según su versión, contemplaba destinar anualmente el 2% del PBI al Ejército.

Para la diputada, ese nivel de gasto no contemplaba uno de los principales objetivos económicos de la gestión de Milei: el equilibrio fiscal.

“Quería dar 2% anual del PBI al ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal”, afirmó la legisladora.

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La crítica estuvo acompañada por otra acusación contra la vicepresidenta. Lemoine sostuvo que avanzar con ese esquema de financiamiento podía poner en riesgo las cuentas públicas y cuestionó la prioridad que Villarruel le habría otorgado al presupuesto militar.

“No le importaba que estalláramos por los aires o sabe contar sin los dedos”, expresó.

De esta manera, la diputada vinculó sus cuestionamientos a Villarruel con una diferencia de fondo respecto del manejo de los recursos del Estado: mientras la vicepresidenta habría impulsado un mayor financiamiento para las Fuerzas Armadas, Lemoine sostuvo que cualquier decisión presupuestaria debía quedar subordinada al equilibrio fiscal.

Lemoine también habló de reuniones con la oposición

El descargo de la diputada oficialista incluyó además una acusación vinculada con los contactos políticos de Villarruel.

Lemoine afirmó que la vicepresidenta había mantenido encuentros con referentes de distintos sectores de la oposición apenas unos meses después del comienzo de la gestión. En ese contexto, sostuvo que Villarruel no había sido sincera al referirse públicamente a sus vínculos políticos.

“Y claro que mintió”, escribió la legisladora.

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Luego enumeró a algunos de los dirigentes con los que, según aseguró, la vicepresidenta habría mantenido reuniones: “A los meses ya se juntaba con Quintela, Insfrán, Zamora, Mayans… Isabel de Perón y recitaba Justicia Social”.

La lista mencionada por Lemoine incluyó al gobernador riojano Ricardo Quintela, al formoseño Gildo Insfrán, al mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y al senador José Mayans. También hizo referencia a Isabel Perón y a la tradición política del peronismo.

La diputada cerró su publicación anticipándose a posibles cuestionamientos sobre el origen de sus afirmaciones. Aseguró que sus dichos no se basaban en versiones personales, sino que podían ser contrastados con información pública. “No son cosas que yo invento… está todo en archivo”, concluyó.

CS/fl