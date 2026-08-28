Economista: "Las empresas buscan maximizar beneficios y Galperín no es Santo Tomás de Aquino"

El economista Nicolás Quaglia aseguró que “el problema del endeudamiento de las familias es realmente algo grave y que está afectando a millones de personas”.

“Es un problema que viene de larga data, no es un problema que empieza con dejar de pagar la tarjeta o dejar de pagar una cuota, sino que es la consecuencia de una serie de decisiones que se han tomado en el tiempo tratando de suavizar el consumo de las familias”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Mora y deuda

“Hay una teoría de Milton Friedman, que no es precisamente keynesiano, la teoría de ingresos permanentes que establece que las familias definen el consumo no solamente de acuerdo al ingreso presente, sino también al futuro”, explicó en diálogo con Jorge Martínez.

“Entonces, si tienen un shock transitorio en sus ingresos, se les cae el ingreso por algún motivo, tratan de suavizar el consumo mediante el crédito”, ejemplificó.

“Y eso fue lo que pasó a miles de familias argentinas cuando hubo este cambio de régimen económico. Que para las familias fue un shock exógeno, le cayeron los ingresos, le aumentaron los gastos fuertemente, es decir, los precios relativos le cambiaron. Pero las familias, ¿qué pensaron? Bueno esto va a ser un shock transitorio. El ajuste lo va a pagar la casta, no me va a afectar a mí particularmente. Tengo que hacer un esfuerzo, bueno hay que hacerlo por el bien del país, etcétera. Y vamos a suavizar ese consumo”, argumentó.

Y luego prosiguió: “A través primero de los ahorros, se queman los ahorros, después a través del crédito, el pago de la tarjeta, el mínimo de la tarjeta y finalmente la mora”.

“Hoy estamos viviendo es una situación donde ya estamos sobre el final de la película. Y eso es lo que lo hace más complicado, porque para las familias realmente es un problema, porque ya en muchos casos no hay ahorros, porque ya recurrir al pago del mínimo y finalmente la mora no es una situación que se quiera. Y el problema justamente es que este shock que se consideraba transitorio se ha vuelto permanente”, estimó el director de la Licenciatura en Finanzas de la Siglo XXI.

“Porque en realidad nadie va a cambiar a los hijos de colegio, ni va a rescindir un alquiler, se va a mudar, o va a cambiar a su prepaga si piensa que el shock en sus ingresos va a ser transitorio”, insistió.

También consideró que “hay responsabilidades compartidas”, y que “no es un problema únicamente de las familias y de su decisión de gasto, sino que tiene que ver con algo que para ellas vino sin que ellas pudieran tomar decisiones”.

“Las familias no pueden decidir la política macroeconómica, no deciden la tasa de interés, no deciden las paritarias que el gobierno fija por debajo de la inflación”, puntualizó Quaglia.

Para el economista “la capacidad de adaptación es finita, la capacidad de trabajar más horas o de tener dos, tres trabajos es finita, eso no se puede sostener durante periodos prolongados”.

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“Galperín no es Santo Tomás de Aquino”

“La solución en este caso debería venir en tres niveles. Primero hay un nivel de política macroeconómica que no es solamente un problema entre privados, sino un problema de que los que hacen la política económica tienen que ver cómo reenfocan el modelo para darle ingresos a las familias, para que aumente el ingreso real”, evaluó en otra parte de la entrevista.

“Ahora, si las paritarias siguen firmándose por debajo de la inflación, si sigue sin reactivación a nivel de consumo, si se sigue pensando que la economía puede funcionar estrictamente con minería, energía, Vaca Muerta y algo de campo, la situación va a ser complicada, pero ahí en la macro el gobierno tiene que actuar”, analizó Quaglia.

“Y después en la parte regulatoria también, porque hay una discusión sobre las fintech. Si son buenas, si son malas. Y en realidad no son ni buenas ni malas, son los que las dejan ser. En un sistema capitalista, las empresas buscan maximizar beneficios y Galperín no es Santo Tomás de Aquino, que condenaba el interés”, aseveró.

“Entonces, el problema también en ese lado es de regulaciones, de la autoridad monetaria, es de los policy makers, que son los que tienen que tomar cartas en el asunto. El problema no es si un crédito, si el scoring de una persona te da que la tasa de interés tiene que ser del 600% para que no pierda esa fintech. El problema no es si la tasa es muy alta, el problema es si ese crédito se tiene que dar. No debería existir”, concluyó Quaglia.