Wellmod acelera su expansión con módulos para turismo y ya desembarcó en Vaca Muerta con 70 unidades para Vista

Con apenas cinco años de trayectoria, Wellmod busca ampliar el alcance de su negocio de construcción modular y encontró en dos sectores de fuerte crecimiento —el turismo y la industria energética— nuevos mercados para sus productos. La empresa cordobesa presentó una nueva unidad habitacional modular de alta gama para emprendimientos turísticos, mientras consolida una cartera de proyectos vinculados a Vaca Muerta.

Marcelo Palmero, director de Wellmod, explicó que la compañía nació en 2020, en plena pandemia, y que desde entonces fue ampliando su oferta. “Hoy estamos desarrollando diversos tipos de productos para turismo, casas de fin de semana, proyectos para oficinas y trabajando fuertemente en el sector energético de Vaca Muerta”, señaló.

La nueva propuesta está pensada para desarrollos turísticos que buscan incorporar unidades de alojamiento con una intervención mínima sobre el terreno. El modelo presentado cuenta con 43 metros cuadrados y está compuesto por dos módulos principales y un módulo pasillo. La unidad se fabrica y termina en planta, incluyendo baño, cocina, mobiliario e instalaciones, para luego ser trasladada hasta el destino final.

Ese esquema apunta a resolver uno de los principales desafíos de la actividad turística: el tiempo de puesta en funcionamiento. Según Palmero, una vez que los módulos llegan al terreno pueden quedar operativos en aproximadamente una semana.

“La variable tiempo es básicamente lo que más se busca en el formato de turismo”, explicó el directivo. La unidad presentada está concebida como una suite premium y combina una fachada vidriada con un deck exterior, terraza, pérgola y un espacio tipo jacuzzi. También incorpora una cubierta verde, con el objetivo de integrar visualmente la construcción con el entorno natural.

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Otro de los diferenciales del sistema es que no requiere necesariamente de grandes movimientos de suelo. La unidad puede instalarse en terrenos con topografías complejas y, además, ser relocalizada posteriormente. Para Wellmod, esa característica amplía las posibilidades de uso frente a la construcción tradicional.

El traslado se realiza desde la planta mediante camiones especialmente acondicionados y equipos de carga y grúas. Los módulos viajan desmontados y son ensamblados en el lugar de destino. De esta manera, la mayor parte del proceso constructivo se concentra bajo condiciones controladas en fábrica.

Pero mientras la compañía muestra su nueva apuesta para el turismo, buena parte de la demanda actual está llegando desde otro de los grandes motores de inversión de la Argentina: Vaca Muerta.

Un negocio que crece al ritmo de Vaca Muerta. Wellmod ya trabaja en Añelo, uno de los principales centros de actividad vinculados al desarrollo de la formación neuquina. Allí lleva adelante un proyecto para Vista, la petrolera con operaciones en Vaca Muerta, que contempla la construcción de un campus destinado al nivel gerencial.

El desarrollo incluye oficinas, espacios deportivos y otras instalaciones destinadas a quienes trabajan dentro de los yacimientos. En total, el proyecto contempla 70 módulos. La necesidad detrás de este tipo de soluciones está vinculada, entre otros factores, a las exigencias de habitabilidad y a la necesidad de reducir los traslados de personal hacia zonas alejadas de los centros urbanos. “Los trabajos gremiales ya exigen trabajar dentro de los yacimientos, para no trasladar operarios a los yacimientos”, explicó Palmero.

Para la empresa, la construcción modular permite responder a esos requerimientos con una alternativa de rápida instalación y adaptable a condiciones geográficas complejas. Wellmod también analiza proyectos relacionados con la actividad minera en San Juan.

La demanda energética se suma así a otros segmentos que ya forman parte de la cartera de la compañía, como viviendas de fin de semana y oficinas. En el caso de las casas, Palmero señaló que el modelo permite evitar parte de las dificultades habituales de una obra convencional a distancia: traslado de materiales, tiempos de ejecución, costos indirectos y riesgos asociados a la permanencia de materiales en el terreno.

Con ese modelo de producción, Wellmod busca posicionarse en mercados donde la velocidad de ejecución y la posibilidad de instalar infraestructura en lugares de difícil acceso pueden convertirse en una ventaja competitiva.

El turismo representa una nueva oportunidad para llevar esa lógica al segmento premium, mientras que Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. La estrategia, en definitiva, apunta a diversificar los usos de la construcción modular y aprovechar una demanda que trasciende la vivienda tradicional.