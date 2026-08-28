Vecinos de Güemes protestan por la Gran Manzana: denuncian que la obra dejará aislados a comercios y un geriátrico

Vecinos, comerciantes y feriantes de barrio Güemes realizarán este viernes una protesta en la Plaza Seca del Paseo de las Artes para pedir que la Municipalidad de Córdoba modifique la forma en que se ejecutará la obra de la Gran Manzana. El reclamo apunta a que los trabajos se realicen por etapas y no con el cierre simultáneo de distintos sectores, ya que sostienen que la medida afectará a comercios, playas de estacionamiento, ferias y vecinos del sector.

La convocatoria fue confirmada por Soledad Guzmán, integrante del Centro Vecinal de Güemes, quien remarcó que el rechazo no es a la obra en sí, sino a la manera en que se llevará adelante. "Vamos a protestar, más que nada a expresarnos y a manifestarnos, a ver si la Municipalidad nos escucha, que es básicamente lo que estamos pidiendo".

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Según explicó, la intervención comprende la puesta en valor de la Plaza Seca del Paseo de las Artes y las calles Achával Rodríguez, Pasaje Revol, Laprida y Belgrano. "Es una obra que apoyamos, que acompañamos y que hemos solicitado desde el Centro Vecinal. El Paseo de las Artes se está deteriorando mucho, a la noche hay inseguridad, episodios de violencia y destrozos sobre un patrimonio histórico y cultural".

Sin embargo, sostuvo que nunca fueron convocados a participar de una instancia de diálogo para definir cómo avanzar con los trabajos. "Hemos solicitado ser parte de una mesa de diálogo para que esta obra se haga de una manera más acorde a los intereses de todos los actores".

Guzmán explicó que en ese espacio conviven vecinos, frentistas, más de siete ferias, los puestos de artesanías, la Feria Franca de los sábados, dependencias municipales, un centro de día para adultos mayores y numerosos comercios. "Deja a las galerías, a los comercios y a las playas de estacionamiento sin poder trabajar. Imagínense un fin de semana con 400 puestos de artesanías enfrente".

"Tenemos un caso muy grave, que es el asilo de ancianas San Francisco Solano, que queda en medio del corte de una calle como Belgrano, que es un corredor sanitario principal", expresó.

La representante del Centro Vecinal aseguró que los vecinos proponen una alternativa para minimizar el impacto de la obra. "No estamos en contra de la obra. Lo que estamos pidiendo es algo lógico: que se haga en forma paulatina, que no se cierre toda la plaza".

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En ese sentido, sostuvo que los puestos de artesanías podrían reubicarse dentro del mismo predio mientras avanzan los trabajos. "Cuando el Paseo de las Artes cobró vida había el doble de puestos. Los artesanos pueden ubicarse en el resto de la plaza porque caben".

Otro de los puntos que genera preocupación es la situación del denominado Galpón Azul.

La protesta comenzará entre las 8:30 y las 9 en la Plaza Seca del Paseo de las Artes. Según adelantó Guzmán, participarán vecinos, comerciantes, feriantes, trabajadores de playas de estacionamiento y residentes del asilo San Francisco Solano para visibilizar el reclamo.

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