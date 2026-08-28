Córdoba: los homicidios dolosos bajaron 28% en los primeros siete meses del año

Los homicidios dolosos registraron una disminución del 28,3% en la provincia de Córdoba durante los primeros siete meses de 2026, según el último informe mensual del Observatorio de Seguridad y Convivencia.

Entre enero y julio de este año se contabilizaron 38 homicidios dolosos, mientras que durante el mismo período de 2025 se habían registrado 53. Esto representa 15 hechos menos en la comparación interanual acumulada.

El Gobierno de Córdoba informó que el comportamiento del indicador se inscribe en una tendencia descendente durante los últimos 12 meses. El informe señala que, luego de los picos registrados en septiembre y octubre de 2025, los homicidios mostraron una tendencia a la baja y cerraron julio de este año con seis hechos.

En la comparación específica de julio, no hubo variación interanual: se registraron seis homicidios dolosos y seis víctimas, exactamente la misma cantidad de hechos que en julio de 2025. Los casos se distribuyeron entre los departamentos Capital, con tres; Punilla, Río Segundo y San Justo, con uno cada uno.

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Fuerte reducción de robos y hurtos

El informe también muestra una disminución significativa de los delitos contra la propiedad. En particular, los robos y hurtos acumularon 41.237 hechos entre enero y julio de 2026, frente a 53.985 durante igual período de 2025.

La diferencia representa 12.748 hechos menos y una reducción acumulada del 23,6%.

La caída resulta aún mayor al comparar exclusivamente julio: durante el último mes se contabilizaron 5.742 robos y hurtos, contra 7.737 en julio de 2025, lo que implica una disminución interanual del 25,8%.

La evolución de los últimos 12 meses muestra, según el Observatorio, una tendencia general descendente en este tipo de delitos.

El máximo del período se produjo en agosto de 2025, con 7.188 hechos, mientras que el mínimo se registró en abril de 2026, con 5.419. En julio la cifra se ubicó en 5.742 casos.

En total, durante julio se registraron 12.981 hechos presuntamente delictivos en todo el territorio provincial. De ellos, 8.074 correspondieron a delitos contra la propiedad, equivalentes al 62,2% del total.

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Muertes viales

En materia de seguridad vial, julio cerró con 24 siniestros viales fatales y 32 víctimas.

La cifra representa un incremento respecto de las 30 víctimas registradas en julio de 2025. En el acumulado anual, se contabilizan 216 víctimas, frente a 213 durante los primeros siete meses del año pasado.

Fuente: Gobierno de Córdoba.