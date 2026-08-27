Guillermo Francos cuestionó duramente a Victoria Villarruel y dijo que le debe todo a Milei: "Ella no era nadie, no tenía electorado propio"

Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete de Javier Milei, cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por sus declaraciones sobre la salud mental del máximo referente de La Libertad Avanza. “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, había escrito la presidenta de la Cámara Alta en sus redes sociales.

En una entrevista con A24, que recogió Clarín, Francos expresó su disgusto por estas palabras: “Ella critica el papel que está llevando adelante un Presidente desde un lugar absolutamente desubicado. Me parece mal, poco serio institucionalmente y poco leal”.

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Para luego remarcar que “ella fue electa vicepresidente porque Milei fue candidato y le ofreció, porque ella no era nadie, no tenía electorado propio. La gente lo eligió a Milei. Ella dice que la eligieron, pero no. El pueblo lo eligió a Milei que era la figura disruptiva. Lo de la vicepresidente vino como añadidura”.

En ese punto, señaló que “los vicepresidentes siempre tienen problema con los presidentes” en Argentina, pero negó que hubiera coincidencias entre Villarruel y Julio Cobos, vicepresidente durante el primer mandato de Cristina Kirchner, quien, con su voto “no positivo” permitió en 2008 rechazar la Ley de Retenciones Móviles.

Según Francos, a diferencia de Cobos, “no he visto que Villarruel tuviera que desempatar en una ley fundamental y haya votado en contra”.

Estafas del Fenómeno Milei

El exjefe de Gabinete reconoció que si Milei le pidiera postularse a algún cargo el año que viene “lo haría sin problema”, advirtiendo que “si el Presidente me lo ofrece, significa que no llegó a un acuerdo con el PRO, y no creo que eso pase, creo que va a haber un acuerdo con Mauricio Macri”.

Con respecto a la disputa electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconoció que “la Jefatura (de CABA) es algo muy vinculado al PRO”. Y confesó: “No veo mal la fórmula Jorge Macri con Pilar Ramírez”. Para luego, con picardía, añadir que esas posiciones podrían cambiarse: "Puede ser que la cabeza sea de La Libertad Avanza".

Sobre las próximas elecciones nacionales afirmó que “hay posibilidades de cambiar la geografía política de la Argentina”.

Jorge Macri

Las anteriores declaraciones de Guillermo Francos

Entrevistado en Radio Rivadavia por Nelson Castro el 17 de julio pasado, Guillermo Francos adelantó: “Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto”.

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El exfuncionario aseguró que existe una situación política “muy buena” para los libertarios y sus aliados y un cambio “trascendental” en Argentina porque el Presidente “tomó medidas con mucha decisión y valentía” y porque la oposición “no encuentra liderazgos”.

Para cerrar diciendo: “El cambio en la Argentina se ve en que hay empresas como la petrolera italiana o como la de Emiratos Árabes se unen a la Argentina y a YPF para invertir 45.000 millones de dólares y exportar GNL al mundo. Eso es un Gobierno que genera confianza”.