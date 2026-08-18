Villarruel respondió sobre represores detenidos: "Desde la vicepresidencia no tengo herramientas legales para intervenir"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió a un usuario de la red X que la cuestionó por no intervenir ante la situación de algunos detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Puntualmente dijo que desde su posición en el Ejecutivo no puede accionar: "Desde la vicepresidencia no tengo herramientas legales para intervenir y Ud lo sabe", sostuvo.

“Señora vicepresidenta Villarruel, a usted tampoco la he visto atender a esta vergüenza nacional... y era su tema antes de entrar a la política”, escribió el usuario Juan Martín Perkins, junto con un recorte de un carte de lectores publicada en La Nación por Ana Maggi de Barreiro, esposa de Ernesto Barreiro, un represor confeso condenado por la Justicia a prisión perpetua en 2016 en la megacausa por los secuestros y torturas en La Perla, el centro clandestino de detención que funcionaba en Córdoba. En 2025 tuvo otra condena a 18 años en ese provincia, por la privación ilegal de la libertad y tormentos contra dos personas. Barreiro fue el militar cuya detención provocó el levantamiento carapintada de 1987.

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En la carta, la esposa del militar apunta al gobierno de Javier Milei por lo que considera un desiinterés sobre los represores que están presos a quienes califica como "las víctimas del terrorismo de estado judicial del siglo XXI".

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Ante el planteo del usuario que reposteó la carta, Villarruel respondió: “Mi tema, como Ud. le dice, eran las víctimas del terrorismo. No ejercí defensa legal en ninguna causa de lesa ni patrociné uniformados”.

En el mismo mensaje, la vicepresidenta aclaró que, pese a no haber ejercido la defensa de militares en causas por delitos de lesa humanidad, cuestionó en distintas oportunidades el desarrollo de esos procesos.

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“Sin embargo, resalté en diversas oportunidades las violaciones a los DDHH que se cometían en estos juicios”, afirmó específicamente Villarruel.

Victoria Villarruel, que además preside el Senado de la Nación, se transformó en una figura pública por sus intervenciones a favor del accionar de los militares que participaron del Terrorismo de Estado durante la dictadura iniciada en 1976. Políticamente se distanció del presidente Javier Milei muy poco tiempo después de la asunción y hoy busca un perfil de candidata dentro del ala derecha del campo nacionalista.

LT