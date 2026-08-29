Llega delegación del Vaticano a Córdoba para definir agenda de León XIV

La cuenta regresiva para la histórica visita del Papa León XIV ingresa en una etapa de definiciones clave. La próxima semana llegará a Córdoba una comitiva de avanzada desde el Vaticano con el objetivo de ultimar los detalles y confirmar la agenda de actividades que el Pontífice cumplirá en la provincia.

Autoridades del Panal remarcaron que no serán ellos quienes anuncien la agenda del Papa en la ciudad, sino que será la propia Nunciatura Apostólica la encargada de realizar los anuncios oficiales y confirmar formalmente las actividades que integrarán la hoja de ruta papal en suelo cordobés.

Esta visita —la segunda que realiza la misma comitiva en el marco de los preparativos— tendrá como anfitrión al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. La agenda de los enviados vaticanos incluirá una recorrida por las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), una visita a la Catedral y una serie de reuniones técnicas con autoridades eclesiásticas locales.

Es justamente Fadea el predio elegido para la misa histórica el próximo 10 de noviembre, en la que se espera una asistencia que podría superar el millón de personas.

En diálogo con Perfil Córdoba, Quinteros detalló cómo se llegó a la elección de la provincia para recibir al Papa. “Estamos muy contentos y con muchas expectativas. La llegada de León XIV a Córdoba se dio de una manera muy especial, según supimos. Los organizadores estaban entre tres opciones: Córdoba, Salta o Santiago del Estero, pero finalmente eligieron nuestra ciudad por las ventajas que tiene en materia de seguridad, conectividad e infraestructura”.

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Reunión con Karina Milei

El pasado miércoles hubo una reunión de trabajo en Buenos Aires convocada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Por Córdoba estuvieron presentes además de Quinteros, Manuel Calvo —jefe de Gabinete de la Provincia—, y Rodrigo Fernández, por la Municipalidad de Córdoba. Al respecto, el ministro indicó: “Fue una reunión formal de trabajo, sin tantas novedades, se habló de logística y seguridad. [Alejandra] Monteoliva está muy abocada a trabajar a través de un comando unificado”.

Además indicó que la Nación dejó en claro que todos los costos operativos, de armado de infraestructura, escenarios y logística general correrán exclusivamente por cuenta del Ejecutivo provincial.

Esta semana, voces de la Iglesia confirmaron que León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, residencia diplomática de la Santa Sede en Argentina. Desde allí se desplazará hacia los distintos destinos programados durante su estadía en el país.

En Buenos Aires, uno de los lugares que podría ser elegido para el evento multitudinario es el estadio de River Plate aunque aún no está confirmado. El viaje a nuestro país forma parte de una visita regional que además contempla Uruguay y Perú. En este último país vivió más de 20 años.