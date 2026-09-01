"A nadie más lo van a dejar solo, a nadie más lo van a atar": el dramático pedido de Nancy Almada para que se trate la Ley Fede

La muerte de Federico, el sobrino de la legisladora provincial Nancy Almada, transformó un proyecto legislativo en un reclamo personal. Un año después de haber presentado una iniciativa para establecer la capacitación obligatoria sobre trastornos del espectro autista en los tres poderes del Estado, la dirigente volvió a exigir que la propuesta sea tratada en la Legislatura y aseguró que la falta de preparación de las instituciones "puede costar vidas".

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Almada recordó que la iniciativa fue presentada en 2025 con el objetivo de que policías, personal de salud, docentes, funcionarios judiciales y agentes estatales cuenten con herramientas para actuar correctamente frente a personas con autismo. "Lo que había planteado en 2025 fue la capacitación obligatoria en el espectro autista de todos los poderes del Estado. Estamos hablando de seguridad, salud, educación y también del Poder Judicial".

Según señaló, el desconocimiento sobre cómo intervenir ante una crisis o una desregulación puede derivar en respuestas inadecuadas e, incluso, en situaciones de extrema gravedad. "Por falta de conocimiento se cometen muchísimos errores", afirmó.

La legisladora confesó que el proyecto nació también por una preocupación personal vinculada a su sobrino Federico, quien tenía autismo. "Pensando en Federico, el miedo que me daba era que no le fuera a pasar nada", recordó.

Sin embargo, el 5 de agosto ese temor se convirtió en realidad. Federico murió mientras permanecía alojado en una institución especializada de Villa Hermoso. Según relató Almada, las circunstancias en las que ocurrió el hecho reflejan, a su entender, una combinación de falta de capacitación, precarización laboral y ausencia de controles.

"Lo dejaron solo en una habitación, atado de pies y manos. Aparentemente se le enganchó la cabeza en los barrotes de una cama. Todo mal: dejar solo a un chico con autismo, atado de pies y manos y encerrado en una habitación", sostuvo. "Eso costó la vida de Federico. Y la vida de cuántos más".

"A nadie más lo van a dejar solo"

"Hoy pedir que se trate la Ley Fede es también un compromiso con Fede para decir: esto no va a volver a pasar. A nadie más lo van a dejar solo. A nadie más lo van a atar."

La iniciativa propone la capacitación obligatoria para todos los agentes estatales que puedan tener contacto con personas con trastornos del espectro autista, con el objetivo de evitar intervenciones erróneas y mejorar la inclusión en ámbitos educativos, sanitarios, judiciales y de seguridad.

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"Hemos pasado de un caso cada 2.500 personas a uno cada 31. Es una cifra muy grande", señaló.

Además, sostuvo que muchas escuelas no cuentan con los recursos humanos necesarios para garantizar la inclusión y que las familias enfrentan dificultades permanentes para acceder a maestras integradoras y apoyos adecuados.

El reclamo a la Legislatura

La legisladora también cuestionó la falta de tratamiento parlamentario del proyecto y apuntó contra el funcionamiento de la Legislatura.

Según explicó, tanto su iniciativa como otras impulsadas por legisladores opositores permanecen sin avanzar porque el oficialismo define qué temas llegan al recinto. "Nos dicen que no nos van a dar comisiones porque la oposición no determina la agenda. En esa pelea, la agenda del oficialismo no tiene que ver con la agenda de la gente".