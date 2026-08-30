Sturzenegger defendió en medios los logros de LLA y Milei lo elogió insultando a periodistas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió los resultados económicos del gobierno de Javier Milei en una columna publicada este domingo en el diario La Nación, texto en el que apoyado en datos destacó el claro sesgo positivo que a su juicio muestran numerosos indicadores de la gestión. La columna del ministro desregulador, al que el presidente Milei suele llamar "El Coloso" apuntó de manera puntual a respaldar el rumbo de la administración libertaria, refutando las voces críticas y enfatizando que "se está en el camino correcto".

Luego en sus redes sociales, el texto fue compartido por el presidente Milei en su cuenta de X, pero rápidamente esos posteos de eufórico elogio a la columna de Sturzenegger derivaron en los habituales insultos a periodistas, sector que el Mandatario acusa de "ser mier... humanas, sor... que se la pasan mintiendo" y otros adjetivos de parecido tenor.

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“Excelente nota del Coloso”, elogió Milei al compartir la publicación de Sturzenegger. Luego apuntó contra quienes, según sostuvo, cuestionan los datos oficiales: “A las mierdas humanas que se la pasan mintiendo, esta catarata de datos no les gustará…”.

En el mismo mensaje, el Presidente repartió más agravios al periodismo, planteando: “Ya vendrá algún SORETE a confrontar datos duros con alguna encuesta bien pedorra…”. Finalmente, cerró con otra descalificación: “Periodismo argento (95%)… CIAO!”. A propósito de ese 95%, algunos ironizaban respecto a que en agravios de la semana anterior había posteado 96,5%, de manera que el 95% de este domingo implica una "mejora" para ese sector 'de mier... con micrófono".

Respecto a la columna de Sturznegger en LN, el ministro la tituló “Más allá del ruido”, y allí sostuvo que "los principales indicadores económicos muestran una evolución favorable" desde la llegada de Milei al Gobierno.

El ministro hizo referencia al crecimiento de la actividad, la reducción de la pobreza, el resultado fiscal, las exportaciones y la evolución del empleo. También comparó el escenario actual con la experiencia de la gestión de Mauricio Macri, destacando que implica mejores números para la gestión actual, y planteó como punto básico la necesidad de sostener el rumbo económico frente a las críticas.

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El ministro reconoció, de todos modos, que "existen sectores de la economía y del mercado laboral que todavía presentan dificultades". Pero su planteo se apoyó citando que esos datos deben ser analizados dentro de un conjunto más amplio de indicadores, para evaluar recién entonces el resultado de la gestión.

La publicación de Sturzenegger fue utilizada por Milei como respuesta con datos a las críticas que muchos sectores hacen a la situación económica. Pero esa discusión, de tono político y económico, terminó en los posteos presidenciales con las descalificaciones que señalábamos a periodistas, habituales destinatarios de la ira libertaria.

CS/HB