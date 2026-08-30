Lacunza no quiere que lo tape la 'alianza' del PRO con LLA: defendió las PASO y cuestionó la economía

Explorando un lugar en la expectativa electoral del 2027, el exministro de Economía Hernán Lacunza marcó claras diferencias respecto a las "negociaciones" en marcha con La Libertad Avanza, planteando que el PRO debería presentarse "de manera independiente" en las elecciones presidenciales del año próximo, una forma de remarcar que el suyo es uno de los nombers anotados en esa carrera. Para Lacunza, la competencia entre espacios políticos puede ofrecerle a los votantes "distintas alternativas", rechazó así que las candidaturas sean definidas mediante acuerdos entre las conducciones partidarias, que es justamente lo que negocian las cúpulas macrista y libertaria.

“Yo creo que hay que ir separados, porque hay que ofrecerle a la sociedad alternativas”, sostuvo Lacunza durante una entrevista con Splendid AM 990. El exfuncionario también ratificó su intención de competir por la Presidencia en 2027, dentro del espacio fundado por Mauricio Macri, pero para eso necesita de las PASO, que LLA quiere eliminar, y un tema que al macrismo lo pone ciertamente incómodo: hay días en que parece apoyar ese intento libertario y otros en los que amenaza con no apoyar los devaneos karinistas motorizados por Lule y Martín Menem.

En ese sentido, Lacunza planteó que la aparición de nuevos dirigentes puede generar una competencia interna que obligue a los distintos sectores a mejorar sus propuestas. “Nuevas voces nos van a obligar a competir, nos van a obligar a ser mejores”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un flamante directivo de Bancor se lanza para pelear la presidencia a Milei

Lacunza habló con “No vale arrugar”, por Splendid, y sobre el dólar el año próximo, cuando la carrera electoral se vaya recalentando, consideró que "dolarización va a haber, no corrida termina, pero las elecciones son acá, no en Suecia", graficó. Al respecto alertó que "ir a un año electoral con reservas escuálidas y tipo de cambio estresado es temerario".

Lacunza cuestionó los acuerdos previos entre las cúpulas partidarias que buscan ordenar la oferta electoral antes de que los ciudadanos puedan elegir entre distintas opciones. Para el economista, la definición debería quedar en manos de los votantes. “Que elija la gente”, resumió.

En esa línea, calificó como una reacción de “casta” a la intención de evitar la competencia interna bajo el argumento de que dividir el voto opositor podría favorecer al kirchnerismo. Su postura implica una diferencia con los sectores del PRO que analizan avanzar en entendimientos con La Libertad Avanza para construir una estrategia electoral conjunta.

Además de su posicionamiento electoral, Lacunza hizo un diagnóstico sobre la situación económica y planteó que existen resultados positivos en algunas variables, pero también dificultades que, según su análisis, están afectando a los hogares.

Hernán Lacunza, sobre su candidatura: “Podemos presentar una mejor propuesta que Milei y Kicillof”

El exministro describió el escenario como uno de “luces y sombras”. Entre los aspectos favorables mencionó la reducción de la inflación, una mayor previsibilidad del dólar y una menor distorsión de las tasas de interés en comparación con el período anterior.

Sin embargo, advirtió que esa estabilidad no alcanza para explicar la situación que atraviesan distintos sectores de la población.

Según Lacunza, actividades como la construcción, el comercio y la industria manufacturera atraviesan dificultades en grandes centros urbanos, entre ellos el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario.

En contraste, señaló que sectores como la energía, la minería y el agro presentan una dinámica diferente, aunque cuestionó su capacidad para generar una cantidad significativa de puestos de trabajo.

El economista también puso el foco en el poder adquisitivo. Según su análisis, la preocupación de los consumidores dejó de estar concentrada exclusivamente en la evolución de los precios y pasó a centrarse en la disponibilidad de dinero para afrontar los gastos cotidianos.

“Ya no es el changuito del supermercado predecible, sino cuánto dinero tengo en la billetera”, explicó. En ese marco, sostuvo que una parte importante de los ingresos de los hogares se destina actualmente al pago de servicios públicos y deudas.

Macri-Milei: la negociación avanza con desconfianza distrito por distrito

Lacunza también cuestionó algunas estadísticas de consumo porque, según planteó, determinados indicadores incorporan gastos realizados en el exterior y no necesariamente reflejan el nivel de consumo interno.

Otro de los puntos que destacó fue el crecimiento de la morosidad. De acuerdo con las cifras mencionadas por el exministro, alrededor de 5,8 millones de personas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago vinculadas a créditos personales.

Entre los factores que mencionó aparecen el nivel de las tasas de interés, la evolución de las cuotas, el endeudamiento acumulado y la falta de educación financiera. Planteó la necesidad de ordenar los procesos de renegociación de las deudas, aunque descartó que la solución pase necesariamente por una asistencia fiscal directa.

Lacunza también incorporó una advertencia sobre el mercado cambiario y el escenario que podría presentarse durante el año electoral. El exministro consideró probable que se produzca una dolarización de carteras, es decir, que los ahorristas busquen aumentar su posición en dólares ante la incertidumbre electoral.

En tres semanas en Avellaneda, Kicillof lanza su Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional

Según su análisis, ese movimiento podría generar presión sobre el mercado cambiario, especialmente en un contexto que definió como de reservas escasas y con un tipo de cambio exigido.

La advertencia económica se suma así a su planteo político: mientras sostiene que el PRO debe conservar una identidad propia frente a La Libertad Avanza, Lacunza busca posicionarse como una alternativa presidencial para 2027.

CS