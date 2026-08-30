Trump complica gratis a Delcy Rodríguez: "Gracias Venezuela, por regalarnos su petróleo"

Cuando Donald Trump envío a militares a capturar a Nicolás Maduro, mandándolo sin escalas desde el poder chavista a l 'infierno en la tierra' de una cárcel estadounidense, permitió que el chavismo, todavía en shock, mantuviera como 'presidenta interina' a Delcy Rodríguez. Luego incluso el secretario de Estado Marco Rubio ha dedicado elogios "a la colaboración permanente" de Delcy Rodríguez, que en las últimas horas había hecho esfuerzos desesperados para defender que el "acuerdo petrolero por US$ 65 mil millones con EE.UU." no es una rendición más, en este caso energética, del chavismo residual a las demandas de la Casa Blanca, cuando Trump volvió a usar sus redes dominicales para volar por el aire esos argumentos.

Este sábado a través de sus voceros Rodríguez repetía que "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía" de su petróleo tras el acuerdo con Estados Unidos. Pero apareció Trump y disparó al corazón del chavismo, agradeciéndole a Venezuela "este regalo al pueblo estadounidense",. Esa frase apuntaló a quienes consideran que el citado 'acuerdo' en rigor es una simple cesión 'low cost' de petróleo del Orinoco a EE.UU.

El mensaje dominical de Trump

"Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al somnoliento Joe Biden, han quedado prácticamente vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos. ¡Gracias!", posteó sin medias tintas el líder republicano en su red Truth Social, agregando por supuesto su tradición firma: " Presidente DONALD J. TRUMP":

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Delcy Rodríguez haciendo equilibrio

El sábado Delcy Rodríguez había insistido en que Venezuela conservará "la propiedad y la soberanía" de su petróleo tras el acuerdo que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos en varias zonas de ese país sudamericano. El acuerdo genera dudas en la población venezolana, que desespera por mejorar su situación económica, pero muchos creen que la negociación chavista en realidad fueron concesiones a las demandas de Trump.

La Casa Blanca informó el viernes que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Ante ese cuadro, Rodríguez salió a explicar que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 "campos estratégicos" que controlará Estados Unidos, con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios. Se indicó que Venezuela recibirá 19 dólares por cada barril comercializado. La relación de ese precio puede verificarse con el Brent cotizando el último viernes a 89,31 dólares y el WTI a 83,44 dólares por barril.

"Potencia energética"

"Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico", repitió Delcy en un discurso en televisión chavista, justificando por qué su gobierno "escoge el camino de la diplomacia" con Estados Unidos.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que queda del chavismo, ratificó más temprano su apoyo a la decisión de Rodríguez, quien como Trump calificó como "histórico" el acuerdo. Incluso habló de ingresos futuros por 204.000 millones de dólares en tributos, sin precisar en que lapso se producirán esas regalías.

Y este domingo apareció Trump, para decirles "gracias Venezuela, por este regalo al pueblo estadounidense". Justo lo que ni Delcy Rodríguez y el chavismo querían leer...

HB