Un barco con casi 270 personas volcó frente a Chipre y activaron un operativo de rescate

Un barco con casi 270 personas a bordo volcó este domingo frente a la costa norte de Chipre, poco después de haber partido desde el puerto de Kyrenia (también conocido como Girne), con destino al puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin. El incidente provocó un operativo de búsqueda y rescate en el que participan embarcaciones, helicópteros, personal de emergencia y ambulancias.

La embarcación pertenece a la compañía Filo Denizcilik y comenzó a tener dificultades cuando se encontraba a varios kilómetros de la costa. Según la información difundida por las autoridades y medios locales, el barco empezó a ingresar agua antes de quedar volcado en el mar.

El alcalde de Kyrenia, Murat Senkul, informó que en la nave viajaban pasajeros y tripulantes y calificó la situación como grave. Los reportes iniciales mencionaron alrededor de 270 personas, mientras que datos posteriores difundidos por autoridades y agencias internacionales ubicaron la cifra en 267: 259 pasajeros y ocho integrantes de la tripulación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo fue el accidente

El barco había salido de Kyrenia, en la zona norte de la isla de Chipre, y se dirigía hacia Tasucu, en la costa sur de Turquía. Durante la navegación comenzó a ingresar agua y finalmente la embarcación volcó.

De acuerdo con información difundida por medios turcochipriotas y recogida por Reuters, el episodio ocurrió a unos cuatro kilómetros náuticos de la costa. AP, en tanto, indicó que el barco comenzó a tener problemas cuando se encontraba aproximadamente a 7,5 kilómetros de tierra.

Imágenes tomadas en el lugar mostraron a personas en el agua utilizando chalecos salvavidas mientras distintas embarcaciones se acercaban para colaborar con la evacuación. El alcalde Senkul señaló que el barco pertenecía a Filo Denizcilik y que el siniestro se produjo frente a la zona de Diana Beach, sobre la costa norte de la isla.

Alud en Nepal y China: ya son 750 muertos y buscan a 3000 desaparecidos

Tras recibir el aviso, se puso en marcha un operativo de emergencia para localizar y asistir a las personas que se encontraban a bordo. Participaron unidades de la Guardia Costera, embarcaciones comerciales y otras naves que se encontraban en las inmediaciones. También fueron enviados helicópteros y ambulancias para asistir a los pasajeros trasladados hasta la costa.

El alcalde de Kyrenia informó que 159 de los pasajeros habían sido alcanzados por los equipos de rescate. Las autoridades continuaban trabajando para determinar el estado del resto de las personas que viajaban en el barco.

La agencia Associated Press informó posteriormente que una parte importante de los pasajeros y miembros de la tripulación había sido rescatada y que algunas personas debieron ser trasladadas a centros de salud. El embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, confirmó además que se habían registrado víctimas, aunque en ese momento no se había informado una cifra precisa.

Qué se sabe sobre la embarcación

El barco era una embarcación de pasajeros con características de catamarán y era operado por Filo Denizcilik. Su recorrido habitual conectaba Kyrenia, en el norte de Chipre, con Tasucu, un puerto ubicado en la provincia turca de Mersin.

Las primeras informaciones difundidas después del incidente utilizaron distintas denominaciones para describir el estado de la embarcación: algunos reportes indicaron que había volcado, mientras que otros señalaron inicialmente que se encontraba en proceso de hundimiento. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron al barco volcado sobre el agua.

Rusia bombardeó un depósito de municiones y desató un infierno cerca de Kiev: al menos 37 muertos

Por el momento, las autoridades no informaron públicamente cuál fue la causa que provocó el ingreso de agua y posterior vuelco de la embarcación. Las tareas de emergencia se concentran en completar el rescate de las personas que permanecían en la zona y establecer el número definitivo de pasajeros y tripulantes afectados.

También deberán determinarse las circunstancias en las que se produjo el incidente, incluida la razón por la que el barco comenzó a llenarse de agua durante el trayecto.

El accidente ocurrió en la parte norte de Chipre, administrada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, una entidad reconocida internacionalmente solo por Turquía. La isla permanece dividida desde 1974 entre el norte, bajo administración turcochipriota, y la República de Chipre, reconocida internacionalmente.

CS