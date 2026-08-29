Rusia bombardeó un depósito de municiones y desató un infierno cerca de Kiev: al menos 37 muertos

En otra noche de terror en la guerra en Europa Oriental, Rusia bombardeó con drones un enorme 'depósito logístico' en las afueras de Kiev, donde el ejército ucraniano almacenaba municiones, armas y explosivos, lo que dio lugar a una terrible serie de estallidos en cadena que al mediodía del sábado ya tenían un saldo de 37 muertos, muchos de ellos civiles, y un número no determinado de heridos.

La magnitud del desastre obligó a la evacuación de decenas de viviendas cercanas, en grave riesgo por los estallidos y algunas hasta con riesgo de derrumbe, un episodio de guerra que el propio presidente ucraniano Volodimir Zelenski crticó puertas adentro de su propio mando militar, señalando que "el lugar albergaba municiones que de ningún modo tendrían que haber estado ahí".

Se indicó que un gigantesco almacén había sido convertido en depósito no solo de municiones, había allía obuses, minas y hasta drones, que fueron estallando de manera sucesiva luego de los impactos iniciales causados por el ataque ruso. La fiscalía ucraniana anunció por su lado la apertura de una investigación por 'negligencia criminal'.

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En los videos difundidos en internet y en la prensa se aprecia una gigantesca explosión, seguida de detonaciones secundarias, que proyectaron llamas en múltiples direcciones.

"Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha ya llega aeleva ahora a 37", indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

Murió un alcalde que ayudaba en los rescates

Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate cuando lo sorprendió una nueva explosión.

El ataque con drones rusos se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó "los terrenos de una empresa en la localidad de Mila", situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano. En ese momento "estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzaron las detonaciones", añadió.

Zelenski había publicado otro mensaje en la red X para recordar que "no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales". Incluso la Justicia buscará responsabilidades, ya que la oficina del fiscal general explicó que investigará "la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa", así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con "los permisos y autorizaciones necesarios".

"No aprendimos de los errores"

El primer ministro Serguéi Koretski lamentó que "no se hubieran aprendido las lecciones" tras otro mortífero ataque en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra otro depósito de municiones. Una investigación había revelado entonces importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas a pesar de la proximidad de viviendas.

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"Es el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal", dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram. "Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así", enfatizó.

El ataque y las detonaciones siguientes "causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades", admitió también Zelenski.

Rusia y Ucrania, apoyada por la UE, han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias. Estos bombardeos han causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

AFP/HB