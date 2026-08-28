La tapa del Diario PERFIL del sábado 29 de agosto de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.168 del Diario PERFIL, de este sábado 29 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Karina lidera el nuevo pragmatismo de un gobierno dispuesto a bajar banderas. La hermana del Presidente conduce puertas adentro la mutación de un oficialismo que empieza a ceder terreno en sus certezas fundacionales. Mientras Milei redobla insultos contra la prensa y exhibe su furia en redes, la Secretaría General negocia créditos hipotecarios con el FGS, tolera que Caputo hable de “justicia social”, y con Santilli como bisagra ante gobernadores y el PRO, la Casa Rosada ensaya un camino distinto para la reelección de 2027.

El plan del Gobierno para ceder el control de Fabricaciones Militares. El detalle de una privatización encubierta: enajenación de predios, inmuebles y fábricas de armas y explosivos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Guerra de guerrillas en LLA: Santiago Oría, el flamante constructor del relato oficial.

Editorial Perfil en el Congreso por Peter Thiel: estuvieron Juan Luis González, Giselle Leclerc y Agustino Fontevecchia.

Gustavo Weiss: “los anuncios van por buen rumbo, pero no generarán impacto”.

Fracasó la reunión por el salario mínimo y el oficialismo lo fijará a través de un decreto.

Desesperada búsqueda de los casi 2.600 desaparecidos en Nepal.

Ley Ema. Obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, que busca prevenir la violencia digital y de género.

Preservativos. El Gobierno no los entrega por problemas de logística. Organizaciones denuncian la caída del presupuesto.

Lucas Paganini. Lidera un programa de la NASA para saber si hay vida en el universo. Nuevos ojos para un viejo misterio.

Rada. La despedida del músico uruguayo fue una fiesta popular de la que participaron la política y la cultura de ambos países.

Tiros en las piernas: el apriete más común de los narcoprestamistas.

Detuvieron a Bebote Álvarez por posible vínculo con narcos. El exlíder de la barra de Independiente.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Guebel, Giampaolo, Kohan, Link, Hopenhayn, Piro, Ares, Zabalza, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

