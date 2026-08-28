Oliva mueve fichas: nueva ubicación, más cubiertos y una carta ampliada

El complejo Corteza atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento a partir de una estrategia que busca combinar gastronomía, servicios y salud en un mismo espacio. En ese proceso, el restaurante Oliva acaba de completar una mudanza interna que implicó mucho más que un cambio de local: la marca amplió su capacidad, renovó su propuesta y sumó servicios para cubrir distintos momentos del día.

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Lisandro Pacheco, uno de los dueños de Oliva, explicó que el restaurante pasó a ocupar el espacio donde anteriormente funcionaba Le Pain Quotidien , una ubicación que consideraron más conveniente para el desarrollo de la propuesta gastronómica. “No fue solamente una mudanza, sino una evolución de Oliva”, resumió al describir el proceso.

El nuevo salón permite recibir hasta 70 personas en el interior, frente a los 60 cubiertos que tenía anteriormente. A esto se agrega una cava, pensada como un espacio reservado para reuniones, encuentros y eventos privados.

Una propuesta que busca cubrir todo el día

La ampliación física estuvo acompañada por una diversificación de la oferta. Oliva incorporó cafetería y pastelería, además de propuestas de brunch. La intención es que el restaurante tenga actividad durante una mayor cantidad de franjas horarias y pueda captar públicos con diferentes necesidades de consumo. En esa línea, también ofrece un menú ejecutivo de mediodía a $16.000.

“La idea es poder tener una propuesta para cada momento del día, desde el café y la pastelería hasta el almuerzo, el brunch y la cena”, señaló Pacheco.

El desafío, en este escenario, pasa por sostener el volumen de clientes en un contexto donde el consumidor analiza cada vez más sus decisiones de gasto. Para la empresa, la estrategia no consiste únicamente en trasladar los aumentos de costos a los precios, sino en buscar un equilibrio que permita preservar la circulación de público.

Costos, precios y rotación

La evolución de los costos de los insumos y de la mano de obra se convirtió en uno de los principales puntos de atención para el negocio gastronómico. Frente a ese escenario, la gestión de Oliva apunta a monitorear permanentemente la estructura de costos y evitar que el precio final se convierta en una barrera para los clientes.

“Preferimos resignar algo de margen y tener rotación antes que aumentar demasiado los precios y perder público”, explicó el empresario.

La evolución de Oliva se da en paralelo con una nueva etapa para Corteza, que continúa ampliando su mix de servicios. Uno de los principales movimientos es la reciente incorporación de ConcienSus, un centro médico multidisciplinario que reúne distintas especialidades y servicios.

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El nuevo espacio cuenta con diagnóstico por imágenes y prestaciones de pediatría, odontología, oftalmología y traumatología, entre otras áreas. Para los responsables del complejo, su llegada representa una oportunidad para incrementar el flujo de personas y generar una mayor sinergia entre las distintas actividades.

Actualmente, Corteza mantiene una ocupación del 100% en sus locales comerciales, sin modificaciones significativas en su estructura de locatarios. El objetivo de la administración es aprovechar la combinación de propuestas para convertir al complejo en un polo de servicios con circulación durante buena parte del día.

Le Pain Quotidien se muda y busca una zona de mayor tránsito

La salida de Le Pain Quotidien de Corteza no implica el cierre de la marca. Según explicó Pacheco, la decisión responde a una redefinición estratégica de la ubicación. El proyecto contempla trasladar la propuesta hacia una zona con mayor densidad poblacional y circulación peatonal, con Nuevo Córdoba como uno de los destinos previstos para una apertura durante el próximo año.

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La evaluación realizada por la empresa determinó que el flujo de público de la ubicación anterior no resultaba suficiente para el modelo de negocio de Le Pain. La decisión, por lo tanto, apunta a buscar una localización que permita desarrollar mejor el potencial de la marca.

Mientras tanto, Oliva aprovecha el nuevo espacio para ampliar su alcance dentro de Corteza y fortalecer su presencia como uno de los principales puntos gastronómicos del complejo.