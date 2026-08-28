Córdoba quiere hacer historia en los Latin Grammy 2026: quiénes son los diez artistas postulados

La música cordobesa vuelve a dar un paso hacia la escena internacional. Diez artistas y proyectos musicales de la provincia fueron postulados a los Latin Grammy 2026 en una iniciativa impulsada por CASYM (Clúster de Audio, Sonido y Música), que por segundo año consecutivo acompaña las candidaturas de producciones locales con el objetivo de conseguir una nominación histórica.

La propuesta reúne artistas de géneros tan diversos como el tango, jazz, rock, folclore, cuarteto, música urbana, electrónica e instrumental y busca consolidar una estrategia para posicionar a Córdoba dentro de la industria musical latinoamericana.

Las nominaciones oficiales se conocerán el 16 de septiembre, mientras que la ceremonia de entrega de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas.

"Queremos que se conozca todo lo que produce Córdoba"

Augusto Ochoa, quien trabaja en la difusión de la iniciativa, explicó que el proyecto nació dentro del propio ecosistema musical cordobés. "Esto lo hace el Clúster de Audio, Sonido y Música de Córdoba. Ya lo hicieron el año pasado con diez artistas y ahora vuelven a impulsar las postulaciones para los Latin Grammy 2026", señaló.

Ochoa explicó que la selección surge de una convocatoria impulsada por el clúster y que, además de proyectos emergentes, también incorpora referentes históricos de la música provincial. "Generalmente hacen una convocatoria de trabajos editados y también buscan figuras emblemáticas de Córdoba. El año pasado estuvo el Toro Quevedo y este año aparece Fernando Bladys como un referente del cuarteto", indicó.

"Después van buscando alternativas dentro del folclore, del rock, del pop, de la música instrumental. La idea es mostrar un poco de todo".

Pablo Jaurena, uno de los nombres con mayores expectativas

Si bien las nominaciones dependen exclusivamente de la Academia Latina de la Grabación, Ochoa aseguró que dentro del sector existe optimismo respecto de uno de los postulados. "Hay una posibilidad de que Pablo Jaurena quede nominado. Es un bandoneonista de tango con una propuesta muy particular y de gran nivel artístico".

Así, uno de los principales objetivos de la iniciativa es mostrar la amplitud de la producción musical de la provincia. "También está bueno porque muchas veces se cree que Córdoba solamente tiene cuarteto y en esta lista hay jazz, tango, rock, electrónica, folclore, música urbana, hay de todo", destacó Ochoa.

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"El cuarteto es la gran industria musical que tiene Córdoba y genera muchísimo trabajo para los músicos. Pero también hay una escena muy rica en otros estilos que merece tener mayor difusión".

Los diez artistas cordobeses postulados

La delegación impulsada por CASYM está integrada por:

- Pablo Jaurena – Fueyerías (Tango)

- Córdoba Jazz Orchestra & Nicolás Ocampo – 20 Años en el Libertador (Jazz)

- Mongelli-Cosacov Duo – Cielo de mil madrugadas (Música instrumental)

- Fernando Bladys – 40 Aniversario (Cuarteto)

- Yemi Oliva – Vuelta de página (Cuarteto)

- Micky Rodríguez ft. Rayo aka Big Buda – Un Buen Día (Rock)

- Pupi Ortiz ft. Carafea – Luna Jazmín (Folclore)

- Joel – Paraíso de Cemento (Urbano)

- Salas Velatorias – Lamentario (Rock)

- Luciano Cariddi – Pink Galaxy (Electrónica)

Lejos de representar un único sonido, la delegación cordobesa que impulsa CASYM reúne artistas de distintas generaciones, trayectorias y estilos. Hay nombres históricos de la música popular, referentes de la escena independiente y nuevas figuras que buscan abrirse camino en el mercado internacional.

Uno de los proyectos que despierta mayores expectativas es "Fueyerías", del bandoneonista Pablo Jaurena. Su propuesta recupera la esencia del tango desde una mirada contemporánea y, según comentaron desde el propio sector musical, aparece entre las producciones con más posibilidades de alcanzar una nominación.

El jazz tiene como representante a la Córdoba Jazz Orchestra, junto a Nicolás Ocampo, con "20 Años en el Libertador", una obra que celebra el recorrido de una de las agrupaciones más importantes del género en la provincia y refleja el crecimiento sostenido de la escena jazzística cordobesa.

La música instrumental llega con el Mongelli-Cosacov Duo, integrado por Victoria Mongelli y Emiliano Cosacov, que presenta "Cielo de mil madrugadas", un trabajo donde la composición, la sensibilidad interpretativa y el diálogo entre ambos músicos ocupan el centro de la escena.

El cuarteto, emblema cultural de Córdoba, tiene dos representantes. Fernando Bladys fue postulado con "40 Aniversario", un recorrido por cuatro décadas de carrera que pone en valor la vigencia de uno de los artistas más reconocidos del género. A su lado aparece Yemi Oliva, quien con "Vuelta de página" propone una renovación generacional del cuarteto con una impronta más actual.

El rock también aparce en la selección. Micky Rodríguez, histórico bajista de Los Piojos, participa junto a Rayo aka Big Buda con "Un Buen Día", mientras que la banda cordobesa Salas Velatorias lleva "Lamentario", una producción que representa a la escena alternativa e independiente que viene creciendo en la provincia.

Las músicas de raíz tienen su espacio con Pupi Ortiz y Carafea, quienes presentan "Luna Jazmín", una obra que fusiona el folclore con nuevas búsquedas sonoras sin perder la identidad de la canción argentina.

Entre las nuevas generaciones aparece Joel, que con "Paraíso de Cemento" representa a la música urbana, uno de los géneros de mayor crecimiento entre los artistas jóvenes cordobeses y que hoy también busca ganar espacio en los mercados internacionales.

Finalmnte, la lista se completa con el productor Luciano Cariddi, quien participa con "Pink Galaxy", una propuesta de electrónica atravesada por la exploración sonora, la experimentación y la producción de estudio.