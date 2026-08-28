Los medicamentos consumen el 28% de la Canasta de Jubilados, pero ellos los "recortan para llegar a fin de mes"

La jubilación mínima nacional no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores en Córdoba. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, una persona jubilada necesitó $692.019,38 durante julio de 2026 para afrontar sus gastos mensuales, mientras que el ingreso de bolsillo de quienes cobran el haber mínimo fue de $481.989,33, considerando el bono extraordinario de $70.000.

La diferencia asciende a $210.030, por lo que el ingreso previsional apenas cubre el 69,65% del costo de vida estimado para una persona mayor.

El estudio contempla gastos de alimentación, medicamentos, limpieza, aseo personal, servicios públicos, recreación, transporte y vestimenta. Sin embargo, no incluye el alquiler, por lo que quienes deben afrontar ese gasto necesitan ingresos todavía más altos para sostener un nivel de vida básico.

"Queda un 30% de los gastos sin poder cubrirse"

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la integrante del Área de Estadísticas de la Defensoría, Alejandra Arias, explicó el impacto concreto que deja esa diferencia entre ingresos y gastos. "La canasta que nosotros construimos de $692.000 de gastos mensuales para una persona mayor no alcanza a ser cubierta con un ingreso como la jubilación mínima nacional, incluido el bono. Los $481.000 de la jubilación alcanzan a cubrir poco menos del 70% y queda un 30% de esos gastos de las personas mayores sin poder cubrirse con sus ingresos propios".

Según la especialista, la consecuencia inmediata es que muchos jubilados deben modificar sus hábitos para sobrevivir. "Cuando las personas no logran cubrir sus gastos, tienen que reducirlos aún más porque estos $692.000 ya son gastos modestos. Tienen que reducirlos o bien pedir asistencia de sus seres más cercanos. Principalmente suele ocurrir con los hijos".

La Defensoría advirtió que cada vez son más los jubilados que necesitan apoyo económico de familiares para completar el mes. Pero quienes no cuentan con esa posibilidad terminan ajustando gastos esenciales.

Arias explicó que esa situación ya había sido detectada en relevamientos anteriores: "la otra alternativa es recortar gastos. Las personas mayores aducían que veían recortados alimentos o medicación".

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"Las personas mayores necesitan la medicación que el médico les da y cuando no la toman les origina severos daños en su salud" , agregó.

El propio informe señala que, entre quienes reconocieron que sus ingresos no alcanzaban, el 91% dijo haber reducido algún consumo, principalmente alimentos y medicamentos.

Medicamentos, alimentos y servicios: los tres gastos que se llevan casi el 68% del presupuesto

El estudio muestra que los medicamentos representan el principal gasto para una persona mayor. Solo ese rubro demanda $194.855 mensuales, seguido por los alimentos ($157.936) y los servicios públicos ($115.239). Entre los tres concentran el 67,63% del costo total de la canasta.

Arias explicó que los jubilados priorizan qué remedios comprar según el nivel de cobertura que ofrece PAMI. "Las personas toman distintas estrategias, como elegir primero comprar aquellos remedios sobre los cuales tienen mayor porcentaje de cobertura por PAMI y quizás dejar como última alternativa aquellos que tienen que costear en mayor proporción".

El informe estima un gasto promedio de $194.855 en medicamentos, equivalente al 40,43% de toda la jubilación mínima.

Una canasta "modesta"

"Si un adulto mayor tuviera que agregar un costo de alquiler, posiblemente estaríamos hablando de un monto muchísimo más alto".

El documento también aclara que la medición no contempla el alquiler de la vivienda, por lo que la brecha entre ingresos y gastos sería aún mayor para quienes no son propietarios.

A partir de los resultados del informe, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, Carlos Galoppo, reclamó una actualización urgente del bono extraordinario que perciben quienes cobran la jubilación mínima.

"La jubilación mínima nacional cubre una porción cada vez menor de la canasta básica de las personas mayores". Y agregó: "La Anses debe actualizar de manera urgente el bono de $70.000 para que los haberes de los jubilados y pensionados recuperen el poder adquisitivo que han perdido en los últimos dos años".

Arias coincidió en que el congelamiento del bono profundiza la pérdida de ingresos. "El bono de $70.000 está congelado desde marzo de 2024. Por más que se hagan actualizaciones periódicas sobre el haber, se sigue achatando el ingreso porque el bono permanece igual. Esa podría ser una forma de acercarnos más a cubrir el monto de esta canasta".

El informe estima que en Córdoba viven más de 513.000 jubilados y pensionados nacionales y que alrededor de 350.000 perciben la jubilación mínima, por lo que la diferencia de más de $210.000 entre ingresos y gastos alcanza a una porción significativa de los adultos mayores de la provincia.