RDI: polémica por el "Enduro del Invierno" en Pinamar con denuncias por daño ambiental y cuestionamientos al evento

El Enduro del Invierno en Pinamar genera una fuerte controversia entre vecinos, organizaciones ambientales, dirigentes opositores y el municipio. Con el fin de ampliar este panorama, desde Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, se pusieron en contacto con la especialista en datos, Sol Clemente, quien comentó que la competencia, que se realiza durante el fin de semana, reúne a cientos de pilotos y despierta cuestionamientos por el impacto sobre las playas y los médanos.

Según explicó Sol Clemente, “este evento, el Enduro del Invierno, se va a realizar sábado y domingo en Pinamar. Se espera que lleguen unos 500 pilotos de motos y de cuatriciclos. Y el recorrido se va a realizar entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach”.

Asimismo, señaló que existen “dos posturas muy diferentes” frente al evento. Por un lado, se encuentran el municipio y los organizadores; por otro, vecinos, concejales opositores y organizaciones sociales como la Fundación Ecológica Pinamar.

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Sobre las críticas ambientales, explicó: “Lo que ellos plantean es que no están en contra del deporte ni de que se haga este evento”. El cuestionamiento, según describió, apunta a que “lo que no quieren es que se haga en contra, justamente, al uso costero de este tipo de competencia, que según plantean va a tener muchísimas repercusiones ambientales”.

Uno de los principales interrogantes es si el impacto sobre el ecosistema será reversible. Clemente presentó las posiciones enfrentadas: “Desde el lado de los vecinos y esas organizaciones, el daño va a ser irrecuperable. Ahora, desde el lado del municipio, dicen que va a ser solamente un daño transitorio”.

Según la explicación del municipio, agregó, “supuestamente 72 horas después del evento ya va a estar todo OK y se va a volver a como estaba anteriormente”. Por eso, anticipó que habrá que esperar para determinar qué ocurrió efectivamente: “Es decir, el miércoles te voy a dar la respuesta de si finalmente hubo o no un cambio ambiental y quién tenía razón”.

El Enduro del Invierno y el costo para Pinamar

Otro eje de la polémica es que el evento será gratuito para el municipio. En este sentido, destacó: “Una crítica que hacen las personas opositoras al municipio de Pinamar es que este evento se va a realizar de manera gratuita”.

Del lado oficial, la justificación está relacionada con el movimiento turístico. “Estamos hablando de que calculan más de 500 personas, se va a mover todo lo que tiene que ver con los restaurantes, con los hoteles, etc.”, explicó la especialista en datos durante su intervención en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Sin embargo, también existe una sospecha que deberá ser investigada. “Es totalmente gratuito y ahí está el argumento que dice, bueno, entonces, ¿no habrá quizás un negocio por detrás?”, señaló.

A su vez, remarcó que todavía quedan interrogantes sobre eventuales vínculos entre el sector público y privado: “Hay alguien que se esté beneficiando y que eso no esté en los papeles ¿y no lo estemos leyendo?”.