Alud en Nepal y China: ya son 750 muertos y buscan a 3000 desaparecidos

Este domingo los equipos de rescate de Nepal y China continúan trabajando tras el feroz alud que arrasó a una zona fronteriza del Himalaya. Hasta el momento se registraron 750 cuerpos recuperados 734 en territorio nepalí y otros 16 en la región autónoma china del Tíbet, además se mantiene la búsqueda de 3000 desaparecidos.

Las cifras oficiales indicaron que de los desaparecidos 2498 están en Nepal, incluyendo cientos de extranjeros, y otros 546 en China. En paralelo, también se encontraron siete cuerpos que aparecieron a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de la India.

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"La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos", expresó el integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, Kawan Koirala, en diálogo con la Agencia AFP y agregó: "Es la primera vez que veo algo así. Habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta".

Al trabajo de búsqueda de personas desaparecidas se le agregó el temor por posibles nuevas inundaciones como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades de agua represada, al mismo tiempo que la escasez de alimentos y agua potable comenzó a afectar a los sobrevivientes.

Así son las imágenes más impactantes de la devastación en Nepal y China por las inundaciones que dejaron 362 muertos

Si bien hasta el momento no se conocen las causas exactas del alud, la agencia estatal china Xinhua señaló que las autoridades de China identificaron la fractura de un glaciar en la ladera sur del macizo Lirung, en Nepal, como el posible origen del deslave y de la posterior avalancha de hielo y rocas.

Tras el desastre, el ministro de Relaciones Exteriores nepalí, Shisir Khanal, habló sobre la reconstrucción de las regiones y la infraestructura afectada y estimó que demandará "varios miles de millones de dólares". En este contexto, Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria de 3,6 millones de dólares, junto a Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas, quienes también prometieron asistencia.

El desastre tuvo lugar este miércoles 26, cuando una inmensa pared de barro arrasó y sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos en ambos lados de la frontera. Actualmente, tras la tragedia, Nepal y China se encuentran compartiendo información hidrológica y satelital para colaborar con las tareas de rescate y prevención.

Atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica tras el alud

La operación de rescate concentrada en una central hidroeléctrica es una de las principales que se está llevando adelante tras el desastre natural luego de que un centenar de personas quedaran atrapadas dentro de un túnel como consecuencia del alud.

Al respecto del operativo, se conoció que el ejército nepalí logró introducir un tubo y comenzar a enviar aire mediante una breve abertura, según detalló a la prensa el ministro del Interior, Sudan Gurung. No obstante, las lluvias y la crecida de ríos de las últimas horas obstaculizaron el avance de los rescatistas.

AS / EM