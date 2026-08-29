Bombean aire en túneles de represas en Nepal: creen que hay obreros atrapados todavía con vida

Los devastadores aludes que sacudieron zonas de Nepal en la frontera con China, que ya elevaron sus cifras a casi 700 muertos y cerca de 3 mil desaparecidos, sumaron este sábado la noticia de que rescatistas militares nepalíes consiguieron acceder túneles de centrales hidroeléctricas sumergidas bajo el barro el miércoles, y comenzaron a bombear aire en esos ductos, porque creen que puede haber trabajadores atrapados todavía con vida.

El gobierno de Nepal estima que "más de 100 trabajadores podrían seguir con vida y atrapados en los túneles de los proyectos hidroeléctricos" en la zona de los aludes, señalando en especial las esperanzas en las represas Trishuli 3A y 3B.

Según la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, "los atrapados se encuentran entre los 933 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos" desde que un muro de lodo y escombros se derrumbó sobre toda la zona el miércoles por la mañana. Las imágenes del alud de barro arrasando todo a su paso fueron devastadoras:

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El Servicio Geológico de Estados Unidos ha indicado que que el desastre fue causado por el colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, y oficializó este sábado que son casi 3.000 personas desaparecidas y ya ya hay 682 víctimas fatales confirmadas.

En Trishuli 3A, los equipos de rescate del ejército, utilizando perforadoras, lograron acceder el sábado por la noche a la parte superior de un túnel inundado de lodo.

"Ya hemos comenzado a enviar aire a través de esa pequeña abertura y ahora iniciaremos los trabajos de excavación y enviaremos al equipo de rescate al interior", declaró el ministro del Interior nepalí, Sudan Gurung, en un comunicado.

El Ministerio de Energía informó que "se ha logrado un éxito parcial en la operación de perforación" y añadió que "se han iniciado los esfuerzos para intentar introducir además de oxígeno una cámara con drones". Los rescatistas continuan trabajando sin descanso para despejar el lodo acumulado dentro del túnel y avanzar en las galerías, donde creen que puede haber sobrevivientes.

Equipos especializados de rescate en túneles de la India y China también se han sumado a las labores. India cuenta con una amplia experiencia en rescates en túneles difíciles del Himalaya, incluyendo equipos de mineros especializados en el acceso a espacios estrechos.

Los informes iniciales sugerían que las 100 personas atrapadas se encontraban "en un solo lugar", pero el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, afirmó que "se están llevando a cabo labores de rescate en varios túneles" de los proyectos hidroeléctricos.

Shresta afirmó que las operaciones continúan "a pesar del clima adverso y las circunstancias extremadamente difíciles". Las fotografías compartidas por la oficina de gestión de desastres mostraban a los trabajadores vadeando el lodo removido y sorteando enormes rocas dejadas por las inundaciones.

Nepal solicitó el sábado kits de rescate especializados, incluyendo drones de gran capacidad y tecnologías que ayuden a localizar a personas con vida en las zonas afectadas. Los equipos expertos de rescate de montaña de Nepal, acostumbrados a ayudar a escaladores en las cumbres más altas del mundo, incluido el Everest, también se han sumado a la búsqueda de personas desaparecidas en otra central hidroeléctrica dañada.

"Realizamos un trabajo similar en las montañas, con operaciones de rescate para personas atrapadas en lugares peligrosos, así que creo que nuestras habilidades serán útiles", declaró Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal.

AFP/HB