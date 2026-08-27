El norte de Nepal ya no se parece a lo que era antes del miércoles. Donde hasta hace pocos días había caminos, viviendas, hoteles, puentes y pequeños poblados atravesados por ríos de montaña, ahora hay barro, escombros y vehículos arrastrados por el agua. La tragedia que golpeó la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó al menos 362 muertos, 359 en Nepal y tres en China, y más de 1.300 desaparecidos. Las cifras se actualizan minuto a minuto, mientras los equipos de emergencia buscan sobrevivientes en las zonas más afectadas.

Sin contar con que, en Nepal, las autoridades mantienen a 823 personas fuera de contacto, entre ellas al menos 579 turistas nacionales y extranjeros. China informó 558 desaparecidos. Las cifras podrían modificarse a medida que logren ingresar a zonas aisladas.

A saber, la zona afectada se encuentra en el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, junto a la frontera con China. Allí se encuentra el paso de Rasuwagadhi, uno de los principales cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet, y localidades como Timure y Syabrubesi.

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El corredor conecta Nepal con la región autónoma del Tíbet y forma parte de una ruta utilizada tanto para el comercio como para el turismo. El paisaje de alta montaña atrae a excursionistas, montañistas y peregrinos que atraviesan el Himalaya rumbo a distintos lugares de importancia.

Si se tiene en cuenta esto, la presencia de extranjeros era particularmente alta en el momento del desastre. Entre las personas buscadas hay ciudadanos de India, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá y otros países. Muchos habían llegado para hacer senderismo, mientras que otros viajaban como peregrinos hacia el monte Kailash, uno de los sitios más sagrados del hinduismo y ubicado en el Tíbet.

Además, la región ya era considerada vulnerable a fenómenos repentinos.

Durante julio de 2025, el río Bhotekoshi había sufrido otra crecida súbita que, según un análisis del Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal, estuvo relacionada con el desborde de un lago glaciar en el río Lhende, cerca de la frontera.

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En este momento, la explicación que reúne actualmente mayor respaldo científico es que una enorme masa de hielo y roca se desprendió en las laderas del Langtang Lirung, una montaña de 7.245 metros ubicada en Nepal. Los materiales cayeron sobre el río Lhende y habrían formado una especie de dique natural que bloqueó temporalmente el cauce. Esa barrera cedió, una enorme cantidad de agua, barro, hielo y rocas avanzó río abajo.

Así, el agua alcanzó el sistema del Bhotekoshi y luego continuó hacia otros cursos, entre ellos el Trishuli. En algunos puntos, los niveles de los ríos aumentaron varios metros en apenas media hora. La fuerza de la corriente destruyó puentes, rutas, viviendas e infraestructura energética.

En Nepal fueron destruidos al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de rutas, lo que dejó comunidades enteras desconectadas.

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El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que calificó de “devastadoras” las inundaciones repentinas que afectaron al distrito de Rasuwa, una de las zonas más golpeadas por la crecida y los aludes. Además del aporte económico, Washington informó que enviará a un asesor especializado en respuesta ante desastres para colaborar con las autoridades locales durante las tareas de emergencia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se refirió a la tragedia: "Expresamos nuestra solidaridad y estamos unidos en oración por el pueblo nepalí tras las devastadoras inundaciones".

MV/LT