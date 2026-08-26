Marcelo Molina advirtió en RDC sobre el desastre en Nepal: "Ya se está hablando de más de 100 muertos"

Una inundación repentina provocó una tragedia en la frontera entre Nepal y China, con una cifra de víctimas que, según informó el corresponsal de España Marcelo Molina, ya supera los 100 muertos. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, también señaló que hay dos españoles desaparecidos.

El desastre provocó importantes daños materiales y afectó a distintas zonas fronterizas, mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas. El fenómeno también abrió un debate sobre los sistemas de alerta y la utilización de sensores capaces de advertir automáticamente sobre posibles crecidas de los cauces.

La cifra de víctimas por las inundaciones aumentó

Durante el segmento, inicialmente se había informado sobre 22 muertos y 384 desaparecidos a raíz de las inundaciones repentinas. Sin embargo, Marcelo Molina actualizó la información y señaló que la cifra de víctimas había aumentado.

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“Jorge, te agrego que acá ya se está hablando de más de 100 muertos y entre ellos hay dos españoles desaparecidos”, informó el corresponsal.

El desastre se produjo en la zona fronteriza entre Nepal y China y generó graves daños materiales. Las imágenes difundidas mostraban a personas intentando escapar mientras el agua y el lodo avanzaban sobre las zonas afectadas.

La magnitud del fenómeno también llevó a discutir la posibilidad de anticipar este tipo de eventos. Frente a la pregunta sobre los mecanismos de prevención, Molina recordó el funcionamiento de sensores instalados en los cauces de los ríos.

Los sensores que permiten alertar ante una inundación

El corresponsal explicó que existen dispositivos que pueden instalarse a lo largo de los cauces de los ríos para detectar cambios y emitir alertas automáticamente. “Lo que sí dijeron es que existen sensores que se van poniendo a lo largo de los cauces del río y esos van automáticamente avisando y alertando”, detalló.

Según planteó Molina, la disponibilidad de estos sistemas puede estar vinculada con el nivel de desarrollo de cada país. En ese sentido, puso en duda que Nepal cuente con este tipo de infraestructura de manera extendida.

La discusión también alcanzó a China, país que, según se planteó durante el intercambio, podría contar con mayores posibilidades para implementar sistemas de prevención. Sin embargo, el conductor aclaró que se trataba de una suposición.

“Lo que pasa, claro, esto seguramente es para los países más desarrollados y no para Nepal en este caso, ¿no?”, planteó Molina durante el segmento.

Ante esa observación, el conductor Jorge Elías respondió: “Bueno, pero China sí podría tenerlos, si vamos al caso”. El propio conductor aclaró inmediatamente el carácter hipotético de esa afirmación: “Estamos suponiendo”.