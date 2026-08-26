Inundaciones en Nepal y China arrasan aldeas: hay 31 muertos y cientos de desaparecidos

Una violenta inundación repentina en la frontera entre Nepal y China dejó al menos 31 muertos, cientos de personas reportadas como desaparecidas y graves daños en aldeas, carreteras y centrales hidroeléctricas. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en una región montañosa donde el elevado nivel del agua y la acumulación de barro dificultan las operaciones de rescate.

La cifra de víctimas fue informada por la policía local de la provincia nepalesa de Bagmati. Sin embargo, el balance continúa siendo provisional debido a las dificultades para acceder a las comunidades afectadas y a la falta de información completa procedente del Tíbet, donde las autoridades chinas también desplegaron una amplia operación de emergencia.

Inundaciones en Nepal dejan aldeas destruidas y cientos de desaparecidos

La crecida golpeó con especial intensidad el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, cerca del límite con la región autónoma china del Tíbet. El agua, acompañada por grandes cantidades de lodo y rocas, arrastró viviendas, vehículos, caminos, puentes e instalaciones energéticas.

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Imágenes registradas en la zona muestran a decenas de personas huyendo ante la llegada de una enorme corriente. En otros videos pueden verse construcciones alcanzadas por el agua, automóviles desplazados por la fuerza de la inundación y amplias extensiones de terreno cubiertas por sedimentos.

Además de las víctimas confirmadas, numerosas personas permanecen en paradero desconocido. Las cifras pueden modificarse a medida que las autoridades consigan comunicarse con las comunidades aisladas y verificar los reportes recibidos desde hoteles, empresas turísticas y proyectos de infraestructura.

Cerca de 400 viajeros fueron reportados como desaparecidos

La Junta de Turismo de Nepal informó, a partir de una evaluación inicial, que 384 viajeros habían sido reportados como desaparecidos en las áreas afectadas. La lista preliminar incluye a 291 ciudadanos extranjeros y 93 nepalíes.

Entre los extranjeros figuran viajeros procedentes de India, Australia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y Malasia, entre otros países. Las autoridades aclararon que la información todavía debe ser contrastada con agencias de viajes, guías turísticos, organismos de seguridad y administraciones locales.

Que una persona haya sido reportada como desaparecida no implica necesariamente que haya sido alcanzada por la inundación. Los cortes de electricidad, comunicaciones y carreteras también pueden impedir que los turistas y residentes informen sobre su situación.

Buscan a 60 trabajadores de una central hidroeléctrica

La emergencia también afectó al proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, una central de 20 megavatios que se encontraba en construcción en el municipio de Rasuwa. Según la agencia estatal nepalesa RSS, 60 trabajadores permanecían desaparecidos.

Los empleados realizaban tareas de construcción con hormigón dentro de un túnel cuando se produjo la crecida. Las inundaciones ocasionaron daños importantes en las instalaciones, aunque todavía no se conoce el alcance definitivo del impacto ni la situación de todos los trabajadores.

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Rasuwa concentra varios proyectos destinados a aprovechar el caudal de los ríos del Himalaya. El desastre afectó centrales e infraestructura eléctrica, lo que sumó problemas energéticos a la emergencia humanitaria.

Helicópteros de rescate no pueden aterrizar por el nivel del agua

Las operaciones de búsqueda y rescate en Nepal enfrentan importantes obstáculos. Los helicópteros enviados a las localidades de Syapru Besi y Timure pudieron sobrevolar el área, pero en algunos sectores no lograron aterrizar debido al nivel del agua, el terreno inestable y la acumulación de sedimentos.

El Ejército de Nepal difundió imágenes de aeronaves recorriendo la región de Rasuwa y de efectivos trasladando a personas heridas en camillas. La policía y las Fuerzas Armadas se incorporaron a las tareas para localizar a los desaparecidos, evacuar a los residentes y llevar suministros a las comunidades aisladas.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ordenó trasladar a quienes viven en zonas bajas hacia lugares más seguros. También pidió a la población cercana a los ríos que permanezca alerta y siga las indicaciones de los organismos de emergencia ante el riesgo de nuevas crecidas.

La Cruz Roja movilizó voluntarios y ayuda humanitaria

La Cruz Roja de Nepal activó sus equipos de respuesta, movilizó voluntarios y comenzó a enviar suministros humanitarios hacia las áreas afectadas. La asistencia incluye materiales para atender a personas evacuadas y comunidades que perdieron viviendas o quedaron incomunicadas.

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La oficina de la organización para Asia-Pacífico pidió a los habitantes de la región que sigan las instrucciones oficiales. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja indicó que se encuentra preparada para reforzar la respuesta nacional.

Las autoridades todavía no determinaron de manera concluyente qué provocó la catástrofe. Evaluaciones iniciales consideran la posibilidad de que una avalancha de hielo y rocas haya bloqueado temporalmente un río y liberado después una enorme masa de agua. Esa hipótesis continúa bajo investigación y los especialistas advirtieron sobre la presencia de bloqueos río arriba que podrían generar una segunda crecida.

China despliega una operación de emergencia en el Tíbet

Del lado chino, el desastre afectó el área de Gyirong, un importante paso fronterizo del Tíbet. Las inundaciones y los deslizamientos interrumpieron caminos, comunicaciones y conexiones eléctricas, mientras los medios estatales advirtieron sobre la posibilidad de un elevado número de víctimas, sin proporcionar inicialmente un balance oficial completo.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar la búsqueda de desaparecidos, reubicar a las personas afectadas y reforzar la vigilancia ante posibles “desastres secundarios”. El primer ministro Li Qiang también impartió instrucciones a los organismos nacionales, mientras el viceprimer ministro Zhang Guoqing fue enviado al Tíbet para dirigir las operaciones.

Los organismos chinos de emergencia destinaron alrededor de 30.000 artículos de ayuda para los damnificados. Entre los suministros enviados se encuentran tiendas de campaña, estufas, ropa, mantas, camas plegables y esterillas aislantes.

La catástrofe continúa en desarrollo y el número de víctimas podría cambiar conforme los rescatistas accedan a las poblaciones aisladas. Mientras Nepal y China mantienen sus operativos a ambos lados de la frontera, la prioridad sigue siendo localizar a los desaparecidos, evacuar las zonas expuestas y evitar nuevas pérdidas humanas.