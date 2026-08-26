Al menos 160 muertos se reportaron este miércoles en Nepal por inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra en la frontera con Tíbet. Equipos de rescate se movilizaron para encontrar a cientos de desaparecidos entre los escombros.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas. Se espera que la cifra de fallecidos aumente considerablemente después de que se difundan los videos y las imágenes de la tragedia.

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Una cámara de seguridad del lado chino de la frontera grabó una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos. La crecida también arrastró autobuses y coches como si fueran juguetes.

Posibles causas

Por el momento se desconoce la causa oficial de las inundaciones. Sin embargo, el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra y a su vez bloqueó un río, lo que generó el aumento del caudal.

Al menos 160 muertos se reportaron este miércoles en Nepal

Por su parte, la agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

La cadena estatal china CCTV informó que la catástrofe se originó en "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí, lo que provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong".

Lo único que se sabe es que la policía local recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes en una zona montañosa y de difícil acceso. Las autoridades del gobierno del Tíbet movilizaron cerca de 800 trabajadores de emergencia y 150 vehículos.

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Unos 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, aún no han sido localizado varias horas después de que se produjera el desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.