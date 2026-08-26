RDC: una inundación repentina dejó más de 100 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal y China

Una inundación repentina en la frontera entre Nepal y China provocó una tragedia con más de 100 muertos, cientos de desaparecidos y graves daños materiales. El alud de lodo arrasó viviendas, rutas y puentes, mientras los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda.

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, Jorge Elías describió la magnitud del desastre y el impacto de la inundación: “La inundación repentina arrasó pueblos de la frontera entre Nepal y China”.

Cuántos fallecidos fueron registrados hasta el momento

En las primeras horas, el balance era de 22 fallecidos y varios desaparecidos, mientras que las autoridades buscaban a cientos de personas que habían quedado sin localizar. “Hoy se cuentan 22 muertos, varios desaparecidos. Ayer buscaban a 384 turistas que habían desaparecido”, planteó.

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También puso el foco en las imágenes que mostraban la velocidad con la que avanzó el fenómeno: “Estamos viendo las imágenes del desastre allí en esa frontera entre Nepal y China, la gente que huye y de pronto viene la inundación”.

El fenómeno provocó una enorme corriente de lodo que destruyó infraestructura y viviendas en distintos distritos nepaleses. “Al menos 22 muertos, una luz de lodo que destruyó viviendas, rutas, puentes en los distritos de Rancagua y Nuwakot”, describió Elías en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La situación también alcanzó al territorio chino, donde se reportaron numerosas víctimas. Entre las personas que permanecían desaparecidas había ciudadanos de diferentes nacionalidades: “Son inundaciones repentinas, lo informaron las autoridades de ambos países en las últimas horas”. Y agregó: “Entre las personas sin localizar hay ciudadanos del Reino Unido, de India, de Malasia y de Corea del Sur, entre otros países”.

La velocidad del alud no permite escapar a las víctimas

La velocidad con la que se produjo el alud convirtió el fenómeno en una situación prácticamente imposible de enfrentar para quienes se encontraban en la zona. “Claro, frente a esto, frente a ese alud de lodo, imposible escapar”, aseveró.

A los daños humanos se sumaron importantes pérdidas materiales: “Y también, claro, los daños materiales, los daños materiales que ha ocasionado este sorprendente alud allí en la frontera entre Nepal y China”.

Por otro lado, Elías después recibió la información de que el número de fallecidos se elevó a 100 personas y la cifra de desaparecidos ascendió a 700. En cuanto al trabajo de los rescatistas en la región, se estima que se recuperaron aproximadamente 95 cadáveres y hay 484 turistas sin acceso a comunicación.

Según se pudo obtener información con respecto a los desaparecidos, se encuentran 391 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Por el lado de China, se registraron 3 muertos y, de momento, 265 desaparecidos en el condado de Gyirong.