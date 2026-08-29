Se espera que la próxima semana el presidente Javier Milei viaje a Chile para participar de una reunión bilateral con su par José Antonio Kast. El encuentro tendría lugar en medio de la polémica que surgió a partir de unas declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, con respecto al Estrecho de Magallanes.

En los próximos días el mandatario argentino también tiene agendado el V Encuentro Regional del Foro Madrid el jueves 3 de septiembre en la capital chilena, siendo esta ocasión su participación en la cumbre de líderes conservadores en Chile.

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Milei también mantendrá un encuentro con su par Kast y con Sarah Brooke Rogers, una abogada estadounidense que cumple el rol de undécima subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la diplomacia pública y los asuntos públicos.

El Foro Madrid al que asistirá el presidente argentino es organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox, por lo que se espera también la presencia del opositor español, Santiago Abascal. No es la primera vez en la que el libertario participa en el mencionado encuentro de políticos conservadores.

El encuentro entre el mandatario argentino y el chileno tendrá lugar en medio de la escalada por el Estrecho de Magallanes, donde gran parte del arco político chileno repudió las declaraciones de Valverde donde mencionaba de forma poco clara que la soberanía de dicho territorio era argentina.

El estrecho de Magallanes pertenece a Chile desde 1881 a partir de una tratado bilateral que fue ratificado en 1984 por el Tratado de Paz y Amistad. que suscribieron Argentina y el país trasandino. El primer acuerdo también estableció la neutralidad perpetua y la libre navegación para banderas de todas las naciones, incluyendo las británicas, un tema polémico para Argentina.

El segundo acuerdo de 1984 tuvo como mediador al papa Juan Pablo II, como consecuencia de las tensiones bélicas desatadas entre las dictaduras de ambos países, y se encargó de ratificar y reafirmar el marco territorial vigente, reconociendo la soberanía chilena absoluta sobre el estrecho.

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"Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave Bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas", expresó Valverde en el programa de streaming llamado La Fábrica de Podcast, señalando al estrecho como una de las zonas de Argentina debe conservar su soberanía.

A partir de la polémica del caso, el canciller Pablo Quirno debió sacar un comunicado donde reconoció que el Estrecho de Magallanes es de Chile y posteriormente elevó un reclamo por lo ocurrido ante Carlos Presti, actual titular de Ministerio de Defensa. Según Clarín, hasta surgieron rumores de un eventual reemplazo de Valverde por el brigadier Aníbal Hernán Leiva.

AS. / EM