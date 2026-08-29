Colombia en llamas: cuatro focos de incendio forestales en paralelo en Medellín

Cuatro focos de incendios forestales afectaron este viernes a la ciudad de Medellín, en Colombia. Las autoridades locales detectaron y reportaron los frentes activos en Rodeo Alto, Santa Elena, Alto de Las Moras y el corregimiento de San Cristóbal, generando una fuerte alerta en la región.

Según trascendió en medios locales, el primer foco se originó con un incendio vegetal en la zona de La Hondonada, en la parte alta de la comuna 16 de Belén, en Rodeo Alto. El fuego desató columnas de humo visibles en todo el occidente urbano de la ciudad colombiana.

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"No se reportan lesionados", confirmó a través de su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez y profundizó: "Una tripulación de Bomberos de Medellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, en Belén, sector Rodeo Alto. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación".

Poco después de su anuncio, Gutiérrez confirmó otros dos focos de incendio. "En este momento atendemos otros dos incendios forestales: uno en Santa Elena, Alto de Las Moras; y otro en el corregimiento de San Cristóbal", advirtió e indicó que se operaba simultáneamente en los tres incendios forestales.

El escenario más complicado se presentó luego en el cerro de las Tres Cruces, según medios locales, donde el avance del fuego causó temor en los barrios Loma de los Bernal y Altavista. Ante la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) envió dos nuevas dotaciones de equipos de socorro.

"Este equipo de trabajo se suma a las tres tripulaciones de Bomberos Medellín que se encuentran en la zona combatiendo las llamas. Seguimos en sitio", confirmaron desde la cuenta oficial de X del organismo que actualmente presta asistencia en los incendios en Colombia. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Los nuevos focos de incendio complican el panorama actual, haciendo que Medellín se sume a los focos activos que se registraron durante las últimas semanas en Tolima, Nariño, Cundinamarca y otros departamentos, generando un estado de emergencia donde la capacidad de respuesta de las autoridades locales comienza a agotarse.

Incendios en Tolima: 11 frentes activos y casi un mes en llamas

En cuanto a incendios forestales en Colombia uno de los escenarios más complejos se presenta en el territorio de Tolima, donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra coordinando el combate de 11 focos activos con aeronaves en operación y la participación de la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos.

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La gobernadora de la región, Adriana Magalí Matiz, confirmó hasta el momento un total de 13 incendios en 12 municipios y detalló en diálogo con Noticias Caracol que hay un incendio que provoca gran preocupación porque afecta a tres municipios: Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday.

La región lleva casi un mes en llamas desde que el fuego se desató el 1 de agosto y comenzó a extenderse por diferentes municipios, obligando la movilización de más de 600 bomberos y aeronaves y afectando a unas 22.000 cabezas de ganado que quedaron sin alimento. En el peor momento se registraron 31 focos en paralelo.

AS./ EM