Terremoto de magnitud 7.4 en Colombia: evalúan la demolición de tres centros de salud

Las secuelas del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia continúan generando un fuerte impacto en la red hospitalaria del suroccidente del país, de acuerdo con los últimos reportes emitidos por la Administración Distrital y la Secretaría de Salud de Cali. Tras la realización de minuciosas inspecciones técnicas en la infraestructura pública, las autoridades locales evalúan la demolición total de tres centros de salud a causa de los severos daños estructurales que hacen inviable su recuperación.

Entre los recintos clausurados figuran los centros de salud de la ciudad de Cali: el puesto de salud La Buitrera, Atención médica general y especializada básica Meléndez y la Institución Prestadora de Servicio de Salud (IPS) Mariano Ramos, sobre los cuales pesa la mayor incertidumbre técnica.

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Secretario de Salud de Cali: “Meléndez, Buitrera y Mariano Ramos requerirán una reposición total”

El secretario de Salud de la ciudad de Cali, Germán Escobar, precisó: “Tenemos un universo de 103 IPS o centros de salud. De esos, 64 reportaron algún grado de afectación. Algunas de ellas sí representan daños estructurales y es muy probable que Meléndez, Buitrera y Mariano Ramos requieran una reposición total”.

Centros de salud clausurados en Cali, Colombia

En este sentido, Escobar afirmó que “esto quiere decir, una demolición y la construcción de un nuevo centro de salud”,

El diagnóstico realizado por las autoridades de Cali tras el doble terremoto en Colombia identificó afectaciones en buena parte de la infraestructura sanitaria de la ciudad y permitió definir una estrategia que contempla ocho proyectos estratégicos y recursos cercanos a $478.512 millones.

Asimismo, el centro de salud de Lourdes debió suspender totalmente sus operaciones, mientras que el Hospital Carlos Holmes Trujillo mantiene un cierre parcial en su torre de consulta externa, espacio que albergaba más de 40 consultorios con una capacidad de atención superior a 1.700 consultas diarias.

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Terremoto en Colombia

“Esas consultas fueron redistribuidas en el resto de centros de salud. Están terminándose los estudios para determinar si las afectaciones son estructurales. Probablemente sí se requieran de la demolición de algunos de los componentes del edificio, y estamos en este momento en la formulación de un proyecto integral para intervenir todo el Hospital Carlos Holmes Trujillo y dejarlo mejor equipado”, explicó Germán Escobar.

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Ante los daños y el tiempo que pueden tomar las obras definitivas, la Administración Distrital busca implementar soluciones temporales que permitan recuperar rápidamente la capacidad de atención perdida: redistribución de la consulta externa, áreas de expansión y atención transitoria y acompañamiento al sector privado.

PM/ff