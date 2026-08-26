La actividad tectónica global se intensificó significativamente en el período de agosto de 2026. Según los datos oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el monitoreo global registró potentes terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico y las placas del continente americano. El ranking es liderado por el sismo de Indonesia, frente a las costas de la isla de Flores de 7.7 en la escala de Richter en la provincia de Nusa Tenggara.

El evento más destructivo y de mayor magnitud registrado en lo que va del corriente mes ocurrió el 14 de agosto de 2026. Se precisó que el epicentro se detectó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

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La ruptura fue producto de una falla inversa por la convergencia masiva entre la placa Australiana y la placa de Sonda. El evento provocó alertas de tsunami en las costas cercanas e intensas réplicas en los días posteriores.

Las autoridades locales e internacionales confirmaron la muerte de decenas de personas y miles de desplazados. Además, el USGS estimó que más de 1.7 millones de personas sintieron sacudidas de fuertes a severas.

Mapa de terremotos elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos

De acuerdo con los científicos del USGS, aunque la coincidencia de dos sismos superiores a magnitud 7.0 en un lapso de cuatro días puede alarmar, estos eventos se mantienen dentro de la variabilidad estadística normal de la Tierra.

Indonesia, Colombia, y México: los 5 terremotos más severos de agosto de 2026

1- Terremoto de 7.7 en el mar de Flores, Indonesia (14 de agosto)

2- Terremoto de 7.4 en el departamento de Chocó, Colombia (10 de agosto)

3- Terremoto de 7,2 en la ciudad de Coracora Perú (20 de agosto)

4- Terremoto de de 6.5 en el estado de Guerrero, México (2 de agosto): un temblor fuerte sacudió el sur mexicano a una profundidad de 18 kilómetros.

5- Terremoto de 6.4 en el norte de la isla de Célebes, afectó a las islas Talaud, en Indonesia, con una profundidad de 31 kilómetros (10 de agosto)

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A pesar de su profundidad intermedia, las vibraciones provocadas por el terremoto del departamento de Chocó en Colombia repercutieron fuertemente en más de 30 territorios del país, derrumbando edificaciones en ciudades clave como Pereira, Cali y Quibdó, con un saldo devastador de cientos de víctimas fatales y miles de heridos. El temblor también fue percibido claramente en países vecinos como Panamá y Ecuador.

Terremoto en el departamento de Chocó, Colombia

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En un año promedio se registran aproximadamente 15 terremotos de magnitud 7 en todo el globo. Sin embargo, la poca profundidad de algunos epicentros y la ubicación cercana a zonas habitadas han incrementado exponencialmente el impacto socioeconómico y humanitario de los eventos sísmicos de agosto de 2026.

PM/ML