Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió a Perú y causó evacuaciones masivas en varias regiones

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves la zona sur y central de Perú, generando la evacuación de cientos de personas en distintas localidades. Según los reportes del Instituto Geofísico de Perú (IGP), el evento se registró a las 13:00 (hora local) y su epicentro fue ubicado a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

El movimiento telúrico se percibió de manera marcada en las regiones andinas de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Ica y Cusco. Conforme a los reportes, el temblor también se sintió en Lima, la capital del país.

Conforme a la información técnica proporcionada por el IGP, la sacudida alcanzó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli en la localidad de Coracora. La profundidad de 108 kilómetros ayudó a atenuar la onda expansiva en la superficie, que evitó una catástrofe inmediata.

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En la provincia de Parinacochas, las autoridades locales hicieron un urgente llamado de atención debido al tipo de construcción predominante en los pueblos precordilleros.

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