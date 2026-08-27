RDI: por qué una avalancha de alud arrasó con las inmediaciones de Nepal y qué tiene que ver con el cambio climático

Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el especialista en datos Andrés Snitcofsky se refirió al alud ocurrido en Nepal, cuyas imágenes mostraron una enorme masa de agua, hielo y rocas arrasando todo a su paso. En ese contexto, explicó la enorme cantidad de energía que puede liberarse durante este tipo de catástrofes y abrió el debate sobre el cambio climático.

Uno de los conceptos centrales planteados por Snitcofsky fue el de la velocidad con la que se producen las transformaciones climáticas. Al referirse a los gráficos sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sostuvo que el punto clave no es únicamente que el clima cambie, sino el ritmo de esas modificaciones.

La intervención de los combustibles fósiles y su impacto en el cambio climático

"Una cosa es que vaya variando cada 100.000 años, cada 3 millones de años, y otra cosa es que nosotros aparecimos, empezamos a quemar como locos combustibles fósiles y varió en una cantidad de tiempo muy corta", afirmó.

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En esa línea, remarcó: "Entonces ahí nos quedamos con algo que es el tema del ritmo, que vamos a volver una y otra vez con eso, que no es lo mismo algo que cambie en un millón de años que algo que cambie en 50 años".

Al explicar el desastre en Nepal, aclaró que el objetivo no era establecer definitivamente las causas del alud, sino comprender cómo se desencadenó el fenómeno. "Hay un glaciar muy arriba, Nepal es la falla geográfica más grande del planeta, ahí está el Himalaya, ahí están todas esos grandes desniveles de tierra", describió.

Según explicó Snitcofsky, una enorme porción de glaciar se desprendió y cayó miles de metros, generando una poderosa masa de agua y materiales que avanzó con una fuerza devastadora. "Eso se desprendió y cayó miles y miles de metros para abajo, empujando y generando esa ola increíble que vemos de agua", señaló.

El alud arrasó con zonas pobladas

El fenómeno, además, ocurrió en una zona fronteriza entre Tíbet y Nepal. "Justamente arrasó con un pueblo que es el lugar donde era la frontera, que había un montón de gente porque es un lugar de comercio, es un lugar de mercado, entonces es un desastre humanitario increíble", planteó.

Asimismo, recurrió a conceptos de física para explicar la magnitud del desastre. El enorme desnivel entre el glaciar y las zonas pobladas permitió que la energía acumulada por la altura se transformara rápidamente en velocidad. "Tenemos energía potencial gravitatoria, algo que está alto, algo que está muy arriba, tiene una energía potencial gravitatoria y es que, de alguna forma, quiere llegar a cero", explicó.

Cuál es la explicación de la catástrofe

Cuando el glaciar se desprende, esa energía se transforma en movimiento. "Toda esa energía gravitatoria que tenía acumulada, que tenía potencialmente para gastarse, la transforma en velocidad y va arrastrando todo a su paso", describió el especialista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Otro de los conceptos desarrollados fue el de la energía acumulada durante largos períodos en diferentes elementos naturales. "Todo ese hielo que nosotros vemos, todos esos glaciares que están en algún lado, especialmente los que están en la altura, pensemos cómo llegaron ahí", planteó.

Luego, explicó el proceso mediante el ciclo del agua y las bajas temperaturas en las montañas. "Eso que queda ahí es energía atrapada, mucha energía, que mientras mantengamos la temperatura a esa temperatura, el hielo se mantiene firme, bueno, está todo bien", resaltó.