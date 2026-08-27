RDC: la visita del director de la CIA a Moscú encendió los rumores sobre un posible ataque a un país miembro de la OTAN

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil y a través de la palabra del periodista Juan Francia, se analizó que la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú abrió interrogantes sobre el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania y las crecientes tensiones entre Moscú, Estados Unidos y la OTAN.

Según explicó Juan Francia, el viaje se produjo bajo un fuerte nivel de secretismo y pese a que Donald Trump intentó presentarlo como una visita rutinaria: “Lo que caracteriza esta visita es cualquier cosa menos la rutina”.

¿Rusia prepara un ataque contra la OTAN?

Uno de los escenarios que circulan actualmente en Europa es la posibilidad de un eventual ataque ruso contra un país miembro de la OTAN. En este sentido, explicó que existen distintos episodios que alimentan esas especulaciones, aunque remarcó que no hay confirmaciones. “Hoy se habla mucho en Europa, de que hay un hipotético ataque en ciernes de Rusia hacia algún país de la OTAN”, planteó.

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También mencionó incidentes con drones en Alemania y Rumania y sostuvo que estos episodios contribuyen a generar preocupación entre la población europea: “La opinión pública europea no quiere verse envuelta en una guerra directa con Rusia”.

Sobre el contenido de la reunión entre Ratcliffe y funcionarios rusos, Francia mencionó que, “no se sabe realmente cuáles son los temas que ha tratado allí en Moscú”.

Una de las hipótesis, explicó, es que Estados Unidos podría estar intentando advertir a Rusia sobre un eventual ataque: “Es para advertir, por parte de Estados Unidos, están al tanto, probablemente, de algún ataque inminente contra un país de la OTAN”. Sin embargo, aclaró: “Pero, esto es una hipótesis, o una especulación”.

También planteó otra posibilidad vinculada con el conflicto de Medio Oriente y el apoyo ruso a Irán. Según explicó, existen especulaciones sobre una eventual negociación entre Estados Unidos y Rusia. “Rusia, evidentemente, está ayudando a Irán”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, y agregó que, “se podría, se especula con que podrían negociar, digamos, Estados Unidos con algún tipo de propuesta”.

La posibilidad, según describió el periodista, sería algún tipo de intercambio relacionado con Ucrania: “Bueno, no continúes ayudando a Irán, y yo te ayudo con Ucrania”. De todos modos, volvió a remarcar que, “repito, son cuestiones de la especulación que uno escucha aquí en los medios” y “no hay nada confirmado”.

El riesgo de una guerra nuclear

El escenario más grave aparece si Rusia atacara un país miembro de la OTAN. En este sentido, advirtió: “Estaríamos hablando de una guerra terminal, una guerra nuclear terminal para la civilización”.