En Ronda de Corresponsales analizaron el polémico fichaje de la futbolista feminista Esther González a un club de Arabia Saudita

La llegada de la futbolista española, Esther González, a un club de Arabia Saudita generó polémica por su vida familiar, su militancia feminista y el tratamiento de la homosexualidad en ese país. Ante este panorama, el periodista, Marcelo Molina, analizó para Ronda de Corresponsales por +Perfil el impacto de la decisión y el atractivo económico de los contratos saudíes.

Marcelo Molina explicó por qué la noticia tuvo tanta repercusión: “Una militante feminista que está casada con una mujer, tiene una familia, tiene un hijo, y había anunciado su retiro de la actividad”.

El aspecto que más llamó la atención fue el cambio en sus redes sociales después de anunciar su llegada al país. Según detalló, “sus redes, donde ella todo el tiempo subía a su hijo y a su mujer, fotos en pareja, fotos en todos lados, porque la verdad andaban por todos lados juntas, borró absolutamente todo el material y lo único que quedó es ella sola y ella como jugadora de fútbol”.

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La polémica por las redes sociales

La desaparición de las fotografías familiares generó interrogantes sobre las condiciones que rodearon su incorporación al fútbol saudí. En este sentido, planteó: “La obligaron, es muy probable que la hayan obligado porque la homosexualidad está penada en Arabia Saudita”.

En ese contexto, Molina vinculó directamente la situación con el atractivo económico de los contratos: “Pero entonces ahí volvió el tema del dinero, si el dinero fue lo que provocó que ella borrara todo su pasado y su presente y su familia en sus redes”.

Los millonarios contratos de Arabia Saudita

Por otro lado, recordó que González no es la única figura del deporte que decidió continuar su carrera en Arabia Saudita. “Sí, y además recordemos que hay jugadores como Cristiano Ronaldo que han ido a Arabia Saudita, Marcelo Gallardo, el exdirector técnico de River, que también tuvo su temporada allí, y así se pueden seguir sumando muchos y con contratos que son realmente fabulosos”, planteó.

Luego, manifestó que el factor económico constituye uno de los principales atractivos de ese mercado: “Este es el dato, el dato es justamente lo que se gana en Arabia Saudita”.

El periodista también destacó algunas particularidades del país: “Donde entre otras curiosidades, por ejemplo, la gasolina, la nafta es gratis porque también es uno de los dos países del mundo que pertenecen a una familia, a la familia Saud, el otro es Liechtenstein”.